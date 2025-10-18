РФ ночью атаковала Днепропетровскую область: под ударом была больница, возникло несколько пожаров

Российские войска ночью атаковали несколько районов Днепропетровской области. Возникло несколько пожаров, от обстрелов пострадала больница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram врио главы Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.

По его словам, также агрессор бил FPV-дронами по Никопольщине, обстрелял одну из громад из РСЗО "Град". Пострадали Никополь и Покровская громада. К счастью, люди не пострадали.

"Громко было в Синельниковском районе. Агрессор атаковал беспилотниками Петропавловскую и Покровскую громады. Возникли пожары. Повреждены медучреждение, авто. Изуродованы ферма и теплица", - отметил Гайваненко.

Удары РФ по Днепропетровщине

Войска РФ с первых дней полномасштабного вторжения атакуют Днепропетровскую область различными средствами поражения.

Так, 10 октября РФ атаковала Днепропетровскую область. Под ударом была энергетическая инфраструктура, известно об одном пострадавшем - ранен 66-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме того, 4 октября российские войска ночью нанесли комбинированный удар по Днепропетровской области. В частности, под ударом были Днепр и Павлоград.

Также 30 сентября Днепр подвергся масштабной атаке "Шахедами". В городе было зафиксировано несколько возгораний. В результате российского обстрела в городе было повреждено здание медцентра и детской стоматологии.

По состоянию на конец дня 30 сентября было известно о 28 пострадавших. Среди них - 10-летний мальчик и 17-летняя девочка. Госпитализированы 12 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Днепру. Он заявил, что спасатели, все коммунальные и экстренные службы сейчас работают в городе после прилета российских дронов-камикадзе.