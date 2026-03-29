Россияне четвертые сутки подряд атакуют объекты "Нафтогаза": под ударом Сумщина
Российские оккупанты уже четыре дня подряд обстреливают объекты "Нафтогаза". Сегодня враг атакует активы в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "NaftogazUA".
В компании проинформировали, что в результате обстрела зафиксированы повреждения и был пожар.
"Россия снова атакует объекты группы Нафтогаз. В эти сутки обстреливают активы в Сумской области. Есть существенные повреждения, на месте возник пожар", - говорится в сообщении.
В "Нафтогазе" добавили, что благодаря слаженной работе их работников и подразделений ГСЧС, возгорание удалось быстро ликвидировать.
К счастью, пострадавших в результате атаки нет.
Обстрел "Нафтогаза"
Напомним, что вчера враг наносил удары по объектам "Нафтогаза" на Полтавщине. В результате атаки были потери.
Также мы информировали, что 11 марта россияне два дня подряд атаковали нефтетранспортную инфраструктуру Украины на юге. Цель этих ударов - сорвать поставки нероссийской нефти в Европу.
Кроме того, 27 января под удар попал объект "Нафтогаза" во Львовской области. Из-за обстрела возник пожар и были немедленно остановлены технологические процессы.