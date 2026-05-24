Британия просилась в свободный рынок ЕС и вот что ответили в Брюсселе

00:19 24.05.2026 Вс
2 мин
У премьера Кира Стармера политический кризис и он хотел получить поддержку ЕС, но Евросоюз намекнул на Украину
aimg Филипп Бойко
Британия просилась в свободный рынок ЕС и вот что ответили в Брюсселе Фото: метро Лондона (Getty Images)
Европейский Союз официально отклонил амбициозное предложение Великобритании по созданию единого рынка товаров. Брюссель остается непреклонным в своих правилах даже ради сближения с Лондоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Предложение Лондона появилось на фоне политического кризиса внутри страны. Премьер-министр Кир Стармер пообещал снова сделать Британию "центром Европы" и он хочет привлечь поддержку и остановить разговоры о своей отставке.

Новый план представил Майкл Эллам, главный переговорщик Стармера по вопросам Brexit. Эллам недавно посетил Брюссель с официальным визитом, где пытался убедить европейских партнеров в необходимости более тесных связей.

Идея провалилась, ведь чиновники ЕС отклонили инициативу. Это стало очередным признаком трудностей в отношениях. Лондон был готов размыть свои "красные линии", но этого оказалось мало для Брюсселя.

Прошло почти десять лет после Brexit и сейчас ЕС и Великобритания проводят широкий пересмотр отношений. Ожидается большой саммит, который должны провести в ближайшие недели. Великобритания стремится значительно более тесных торговых связей, однако Брюссель не спешит открывать рынок.

Чего хотят стороны

Внимание сместилось на детали текущих переговоров. Стороны пытаются уточнить условия торговли в отдельных секторах.

В частности, переговоры касаются:

  • продовольственных товаров;
  • сельскохозяйственной продукции;
  • энергетического сектора.

Европейская комиссия пока сохраняет тишину относительно торговли и сконцентрированы именно на защите Украины.

"Мы также видим возможности для углубления сотрудничества там, где это сейчас важнее всего", - говорят собеседники издания. Таким образом, Брюссель дает понять: безопасность и политика сейчас в приоритете, а экономические привилегии Британии придется подождать.

Какие сейчас отношения между Королевством и ЕС

В ЕС видят желание Великобритании вернуться в Евросоюз, но обещают жесткие условия. Если Королевство решит вернуться, то ему, возможно, придется отказаться от фунта и вступить в Шенгенскую зону, а именно эти поблажки Лондон имел до Брексит.

Также соцопросы в Великобритании показали рекордные цифры поддержки присоединения к ЕС через 10 лет после разрыва. Большинство жителей Королевства стремятся вернуться в состав Европейского Союза.

