ua en ru
Ср, 15 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россия атаковала энергетическую инфраструктуру во Львовской области

Среда 15 января 2025 08:48
UA EN RU
Россия атаковала энергетическую инфраструктуру во Львовской области Фото: Андрей Садовый (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Утром среды, 15 января, Российская Федерация нанесла масштабный ракетный удар по территории Украины. Под атакой оказалась энергетическая инфраструктура Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового в Telegram.

"Во время утренней атаки на территории области были зафиксированы вражеские крылатые ракеты. По состоянию на сейчас они больше не представляют угрозы", - написал Садовый.

По его словам, враг атаковал энергетическую инфраструктуру региона и Украины. Садовый отметил, что сейчас в ряде областей введены аварийные отключения, однако Львова в этом списке пока нет.

Атака РФ по Украине 15 января

Сегодня утром Россия снова устроила массированный обстрел по Украине. Сначала российская армия запускала по территории Украины беспилотники, а ночью стало известно, что РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

Также РФ атаковала баллистикой Харьков. Позже взрывы прогремели в районе Черкасс. Со своей стороны, Польша подняла боевую авиацию.

Также в ряде областей были введены экстренные отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Россия массированно обстреливает Украину ракетами: где прогремели взрывы, что известно
Россия массированно обстреливает Украину ракетами: где прогремели взрывы, что известно
DAILY
Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ