Россия атаковала энергетическую инфраструктуру во Львовской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового в Telegram.

"Во время утренней атаки на территории области были зафиксированы вражеские крылатые ракеты. По состоянию на сейчас они больше не представляют угрозы", - написал Садовый.

По его словам, враг атаковал энергетическую инфраструктуру региона и Украины. Садовый отметил, что сейчас в ряде областей введены аварийные отключения, однако Львова в этом списке пока нет.

Атака РФ по Украине 15 января

Сегодня утром Россия снова устроила массированный обстрел по Украине. Сначала российская армия запускала по территории Украины беспилотники, а ночью стало известно, что РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья".