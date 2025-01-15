Россия массированно обстреливает Украину ракетами: где прогремели взрывы, что известно
Утром, 15 января, Россия в очередной раз массово обстреливает Украину. Первые взрывы прогремели в Харькове, сейчас тревога по всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и Воздушные силы ВСУ.
Серию взрывов в Харькове было слышно примерно с 06:08. В этот момент военные информировали, что в области зафиксированы крылатые ракеты. Кроме того, из Белгородской области была применена баллистика. Сейчас фиксация ракет продолжается.
Отметим, что за несколько часов до тревоги и первых взрывов, Россия подняла в небо группы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья» Мурманской области РФ.
Обновлено в 06:45
За время с начала сегодняшней тревоги вражеские ракеты были уже зафиксированы в Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.
Обновлено в 06:59
"Вблизи Черкасс и в окрестностях города работает ПВО", - сообщает „Суспільне“.
За несколько минут до этого в Воздушных силах ВСУ призвали жителей города быть в укрытиях, поскольку в направлении населенного пункта летела крылатая ракета россиян.
Обновлено в 07:15
Польша подняла в небо боевую авиацию в связи с тем, что РФ наносит удары по объектам, в частности, на западе Украины.
"В соответствии с действующими процедурами, Оперативное командование РСЗ задействовало все имеющиеся силы и средства, которые есть в его распоряжении, подняты в воздух очередные пары истребителей, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности", - говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши.
Где объявили тревогу
Начиная с 06:13 сигнал тревоги распространился по всей территории Украины.
Напомним, что этой ночью враг не переставал атаковать Украину дронами. В связи с этим в Киеве и ряде областей была тревога. Однако впоследствии сигнал тревоги прекратился.
Отметим, что вчера Россия увеличила количество ракетоносителей "Калибров" в Черном море. Их было 4, а общий возможный залп составлял 28 ракет. Однако стоит также указать, что по состоянию на сегодняшнее утро в море зафиксирован только 1 носитель «Калибров» с общим залпом до 4 ракет.
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