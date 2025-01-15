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В районе Черкасс взрывы, работает ПВО

Черкассы, Среда 15 января 2025 07:12
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В районе Черкасс взрывы, работает ПВО Фото: вблизи Черкасс работает ПВО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы вблизи города Черкассы прогремели утром 15 января. В регионе работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отмечается, что вблизи Черкасс и в окрестностях города работает ПВО. В сети сообщали о звуках взрывов.

Воздушные силы ВСУ писали о движении вражеских крылатых ракет в Черкасской области, в частности возле города Черкассы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 07:05

В районе Черкасс взрывы, работает ПВО

Ракетная атака

Еще с вечера 14 января россияне запустили по Украине дроны. Их движение фиксировалось во многих областях.

Под утро Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках российских ракет. Так, был зафиксирован взлет группы бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ.

Движение крылатых ракет фиксировали в Черниговской, Сумской, Херсонской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях.

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Черкассы Война в Украине Воздушная тревога Взрывы Ракетная атака
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