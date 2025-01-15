По Украине начали вводить экстренные отключения света из-за атаки РФ: что известно
По Украине начали вводить экстренные отключения света из-за атаки РФ в среду, 15 января. Сейчас они действуют уже в нескольких областях, но список может увеличиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра энергетики Германа Галущенко, ДТЭК "Днепровские электросети", "Кировоградоблэнерго", ДТЭК, "Укрэнерго".
"Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения", - рассказал министр энергетики Герман Галущенко.
Поэтому, экстренные отключения света уже введены в нескольких областях.
Днепропетровская область
"По приказу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.
Как отметили энергетики, графики отключений при этом не действуют.
"Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", - просят они.
Кировоградская область
В Кировоградской области, начиная с 7:12, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введен в действие график аварийных отключений (ГАО).
"В случае одновременного введения в действие ГАВ и ГПВ время отключения по вашему графику может быть увеличено", - констатировали в "Кировоградоблэнерго".
Харьковская, Сумская, Полтавская, Запорожская области
Кроме того, по данным "Укрэнерго", аварийные отключения введены 15 января также в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской областях.
Донецкая область
Кроме того, по данным ДТЭК, из-за массированной атаки "Укрэнерго" применяет превентивные меры ограничения и в Донецкой области.
Атака РФ по Украине
15 января Россия в очередной раз устроила массированный обстрел по Украине. Около 1:00 российские войска запустили по Украине дроны, а уже утром - ракеты. В частности, несколько ракетоносителей РФ вывела в Черное и Средиземное моря.
Первые взрывы прогремели в Харькове, тревога из-за ракетной опасности была объявлена по всей стране. Позже взрывы прогремели в районе Черкасс. В свою очередь, Польша подняла боевую авиацию.
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