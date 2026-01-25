ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Россия атаковала Черниговскую область "Геранями": горели ангары с зерном и дома

Украина, Воскресенье 25 января 2026 10:45
Россия атаковала Черниговскую область "Геранями": горели ангары с зерном и дома Фото: Россия атаковала Черниговщину "Геранями" (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Наталья Кава

Черниговская область в течение прошлых суток находилась под интенсивными российскими обстрелами. В целом зафиксирован 41 обстрел и 70 взрывов в разных районах региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую ОГА.

Утром в одном из сел Нежинского района в результате взрыва вражеского беспилотника были повреждены частные жилые дома. В селе Черниговского района оккупанты нанесли несколько ударов дронами типа "Герань" по территории сельскохозяйственного кооператива.

В результате атаки загорелся ангар для хранения зерна, также повреждены пять грузовых автомобилей.

Фото: Россия атаковала Черниговщину "Геранями" (t.me/chernigivskaODA)

Поздно вечером два взрыва прогремели в Новгороде-Северском. Удар дронов пришелся по жилой застройке - повреждены дома местных жителей, а также загорелось здание одного из предприятий. Данные о пострадавших уточняются.

Обстрелы Украины

В ночь на 25 января российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками- в городе зафиксировано как минимум одно попадание.

Уже следующей ночью, 25 января, противник снова атаковал Украину - на этот раз двумя баллистическими ракетами и 102 ударными дронами с разных направлений. Большинство вражеских целей было сбито силами противовоздушной обороны.

Перед этим, в ночь на 24 января, РФ осуществила масштабный воздушный удар по Украине, применив 375 дронов и 21 ракету. По информации Воздушных сил ВСУ, к утру силам ПВО удалось уничтожить 372 воздушные цели, в том числе 15 ракет и 357 беспилотников.

