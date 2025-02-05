Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Российские террористы вечером 5 февраля запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Первые группы БпЛА начали заходить в воздушное пространство страны около 21:00 с северо-восточного, восточного и южного направлений.

Около 22:00 дроны уже фиксировались в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В 22:58 Воздушные силы сообщили о приближении вражеского БПЛА к городу Кропивницкий с востока.

По состоянию на 23:03, вражеские дроны двигались:

на юго-западе Сумской области курсом на запад и юго-запад;

в центре Кировоградской области, курс - западный;

на границе Днепропетровской и Запорожской областей, курс - северный;

на юге и севере Харьковской области, курс - северный/южный;

на востоке Киевской области, курс - южный.

Также объявлена угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока в Черкасском, Золотоношском и Звенигородском районах Черкасской области.

В 23:23 военные сообщили о приближении вражеского ударного БпЛА в направлении Харькова с северо-запада.

В 23:32 сообщили о вражеском ударном БпЛА над Сумами. В городе слышны взрывы.

Согласно последним данным военных, по состоянию на 23:45, вражеские дроны двигались:

на юго-западе Сумской области, курсом на запад/юго-запад/северо-запад;

на юго-западе Кировоградской области, курс - западный/юго-западный;

на границе Днепропетровской и Запорожской областей, курс - северный/восточный;

на границе Полтавской и Черниговской областей, курс - южный/юго-западный;

на востоке Черкасской области, курс - южный.

По состоянию на 23:07 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)