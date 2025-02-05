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Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Среда 05 февраля 2025 23:22
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Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов Фото: россияне запустили в направлении Украины ударные БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы вечером 5 февраля запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые группы БпЛА начали заходить в воздушное пространство страны около 21:00 с северо-восточного, восточного и южного направлений.

Около 22:00 дроны уже фиксировались в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В 22:58 Воздушные силы сообщили о приближении вражеского БПЛА к городу Кропивницкий с востока.

По состоянию на 23:03, вражеские дроны двигались:

  • на юго-западе Сумской области курсом на запад и юго-запад;
  • в центре Кировоградской области, курс - западный;
  • на границе Днепропетровской и Запорожской областей, курс - северный;
  • на юге и севере Харьковской области, курс - северный/южный;
  • на востоке Киевской области, курс - южный.

Также объявлена угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-востока в Черкасском, Золотоношском и Звенигородском районах Черкасской области.

В 23:23 военные сообщили о приближении вражеского ударного БпЛА в направлении Харькова с северо-запада.

В 23:32 сообщили о вражеском ударном БпЛА над Сумами. В городе слышны взрывы.

Согласно последним данным военных, по состоянию на 23:45, вражеские дроны двигались:

  • на юго-западе Сумской области, курсом на запад/юго-запад/северо-запад;
  • на юго-западе Кировоградской области, курс - западный/юго-западный;
  • на границе Днепропетровской и Запорожской областей, курс - северный/восточный;
  • на границе Полтавской и Черниговской областей, курс - южный/юго-западный;
  • на востоке Черкасской области, курс - южный.

По состоянию на 23:07 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россия атакует Украину дронами-камикадзе &quot;Шахед&quot;: где риск ударов

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)

Обстрелы России

Армия российских захватчиков продолжает обстреливать Украину ракетами, управляемыми авиабомбами (КАБами) и ударными дронами.

Вечером 5 февраля россияне атаковали управляемыми авиабомбами Новопавловскую общину Днепропетровской области. На месте прилетов есть пострадавшие среди местного населения.

Днем террористы атаковали город Южное в Одесской области. Есть погибшие и пострадавшие.

Тем временем Приморско-Ахтарск Краснодарского края массированно атакуют беспилотники. Из этого города агрессор ежедневно запускает "Шахеды" в направлении Украины.

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