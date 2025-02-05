ua en ru
Ср, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россияне атаковали Одесский район: есть попадание в жилой недострой, жертва и раненый

Одесса, Среда 05 февраля 2025 19:22
UA EN RU
Россияне атаковали Одесский район: есть попадание в жилой недострой, жертва и раненый Фото: РФ атаковала жилой недострой в Одесском районе 5 февраля (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия атаковала жилой недострой в Одесском районе 5 февраля. Есть погибший и раненый, они проходили рядом во время удара.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, "Думская".

"В Одесском районе в результате российской ракетной атаки по жилому недостроенному дому погиб человек", - рассказал Кипер.

По данным главы ОВА, еще один человек - в тяжелом состоянии в больнице.

"Оба случайно проходили рядом с домом. На месте работают экстренные службы", - отметил он.

По данным СМИ, россияне атаковали недостроенную жилую новостройку в городе Пивденное.

Обстрелы Одессы и области

Российские войска с постоянной переодичностью обстреливают Одессу и область ракетами и дронами. Например, в ночь на 1 февраля оккупанты дронами атаковали Одесский район. Пострадали 9-летний ребенок и женщина.

Кроме того, в ночь на 31 января россияне атаковали дронами Черноморск Одесской области. Тогда пострадали четверо людей.

А 31 января российские войска атаковали баллистикой Одессу. Под удар попал исторический центр города, в частности отель "Бристоль". Также пострадали люди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война в Украине
NEWS
Переговоры, компромиссы и окончание войны: что сказал Зеленский в интервью Пирсу Моргану
Переговоры, компромиссы и окончание войны: что сказал Зеленский в интервью Пирсу Моргану
DAILY
Тревога в Брюсселе. Почему Европа боится тайной сделки Трампа и Путина по Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Тревога в Брюсселе. Почему Европа боится тайной сделки Трампа и Путина по Украине