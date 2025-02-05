Россияне атаковали Одесский район: есть попадание в жилой недострой, жертва и раненый

Российская армия атаковала жилой недострой в Одесском районе 5 февраля. Есть погибший и раненый, они проходили рядом во время удара.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, "Думская".

"В Одесском районе в результате российской ракетной атаки по жилому недостроенному дому погиб человек", - рассказал Кипер. По данным главы ОВА, еще один человек - в тяжелом состоянии в больнице. "Оба случайно проходили рядом с домом. На месте работают экстренные службы", - отметил он. По данным СМИ, россияне атаковали недостроенную жилую новостройку в городе Пивденное.