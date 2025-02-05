Россияне атаковали Одесский район: есть попадание в жилой недострой, жертва и раненый
Российская армия атаковала жилой недострой в Одесском районе 5 февраля. Есть погибший и раненый, они проходили рядом во время удара.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, "Думская".
"В Одесском районе в результате российской ракетной атаки по жилому недостроенному дому погиб человек", - рассказал Кипер.
По данным главы ОВА, еще один человек - в тяжелом состоянии в больнице.
"Оба случайно проходили рядом с домом. На месте работают экстренные службы", - отметил он.
По данным СМИ, россияне атаковали недостроенную жилую новостройку в городе Пивденное.
Обстрелы Одессы и области
Российские войска с постоянной переодичностью обстреливают Одессу и область ракетами и дронами. Например, в ночь на 1 февраля оккупанты дронами атаковали Одесский район. Пострадали 9-летний ребенок и женщина.
Кроме того, в ночь на 31 января россияне атаковали дронами Черноморск Одесской области. Тогда пострадали четверо людей.
А 31 января российские войска атаковали баллистикой Одессу. Под удар попал исторический центр города, в частности отель "Бристоль". Также пострадали люди.
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