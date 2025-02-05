Россияне атаковали Днепропетровскую область КАБами: произошел пожар, есть пострадавшие

Российские войска атаковали КАБами Новопавловскую громаду Днепропетровской области 5 февраля. Произошел пожар, есть пострадавшие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Враг попал по Новопавловской громаде, что на Синельниковщине, КАБами", - рассказал он. Ударами, по словам главы ОВА, разрушены здания. "Произошел пожар, предварительно, есть пострадавшие", - отметил Лысак. Где расположена Новопавловская громада Новопавловская сельская объединенная территориальная громада - территориальная громада в Украине, в Синельниковском районе Днепропетровской области. Административный центр - село Новопавловка. В состав громады входят 11 сел. Эта громада граничит с Донецкой областью. Новопавловская громада граничит с Донецкой областью (wikipedia.org)