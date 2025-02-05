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Россияне атаковали Днепропетровскую область КАБами: произошел пожар, есть пострадавшие

Днепр, Среда 05 февраля 2025 23:04
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Россияне атаковали Днепропетровскую область КАБами: произошел пожар, есть пострадавшие Фото: россияне атаковали Днепропетровскую область КАБами 5 февраля, есть пострадавшие (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали КАБами Новопавловскую громаду Днепропетровской области 5 февраля. Произошел пожар, есть пострадавшие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Враг попал по Новопавловской громаде, что на Синельниковщине, КАБами", - рассказал он.

Ударами, по словам главы ОВА, разрушены здания.

"Произошел пожар, предварительно, есть пострадавшие", - отметил Лысак.

Где расположена Новопавловская громада

Новопавловская сельская объединенная территориальная громада - территориальная громада в Украине, в Синельниковском районе Днепропетровской области. Административный центр - село Новопавловка. В состав громады входят 11 сел.

Эта громада граничит с Донецкой областью.

Новопавловская громада граничит с Донецкой областью (wikipedia.org)

Обстрелы Днепропетровской области

Днепропетровская область часто обстреливается РФ. Под удары регулярно попадают, в частности, Днепр и Никополь.

Последний россияне атакуют с временно оккупированного Энергодара Запорожской области, где расположена захваченная Запорожская АЭС.

Напомним, 27 января российские войска обстреляли город Никополь. Было повреждено промышленное предприятие.

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