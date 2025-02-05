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В сети пишут о взрывах в Приморско-Ахтарске, откуда РФ запускает "Шахеды"

Приморско-Ахтарск, Россия, Среда 05 февраля 2025 22:17
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В сети пишут о взрывах в Приморско-Ахтарске, откуда РФ запускает "Шахеды" Фото: в сети пишут о взрывах в Приморско-Ахтарске (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края вечером 5 февраля раздаются взрывы. Именно отсюда россияне постоянно запускают ударные дроны "Шахед" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Как пишут в сети, в Приморско-Ахтарске раздаются взрывы и сирены. По всей территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Россияне заявляют о работе ПВО.

Коваленко напомнил, что именно из Приморско-Ахтарска россияне постоянно запускают по Украине "Шахеды".

Взрывы в России

Напомним, в Краснодарском крае РФ в ночь на 5 февраля прогремели взрывы на фоне воздушной атаки, и работали силы и средства ПВО. Из-за дронового удара произошел пожар на нефтебазе, расположенной возле Каневского района.

В ночь на 3 февраля дроны атаковали ряд регионов России. В частности, под атакой оказался газоперерабатывающий завод под Астраханью.

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