В сети пишут о взрывах в Приморско-Ахтарске, откуда РФ запускает "Шахеды"
В Приморско-Ахтарске Краснодарского края вечером 5 февраля раздаются взрывы. Именно отсюда россияне постоянно запускают ударные дроны "Шахед" по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.
Как пишут в сети, в Приморско-Ахтарске раздаются взрывы и сирены. По всей территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность. Россияне заявляют о работе ПВО.
Коваленко напомнил, что именно из Приморско-Ахтарска россияне постоянно запускают по Украине "Шахеды".
Взрывы в России
Напомним, в Краснодарском крае РФ в ночь на 5 февраля прогремели взрывы на фоне воздушной атаки, и работали силы и средства ПВО. Из-за дронового удара произошел пожар на нефтебазе, расположенной возле Каневского района.
В ночь на 3 февраля дроны атаковали ряд регионов России. В частности, под атакой оказался газоперерабатывающий завод под Астраханью.
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