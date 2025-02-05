В сети пишут о взрывах в Приморско-Ахтарске, откуда РФ запускает "Шахеды"

Фото: в сети пишут о взрывах в Приморско-Ахтарске (Getty Images)

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края вечером 5 февраля раздаются взрывы. Именно отсюда россияне постоянно запускают ударные дроны "Шахед" по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.