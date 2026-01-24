Россия атакует Украину дронами: под ударом могут быть Черновцы и другие города

Россияне в ночь с 24 на 25 декабря в очередной раз атакуют Украину дронами. Беспилотники фиксируют в разных регионах, включая западные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и канал главы Черновицкой ОВА Руслана Осипенко.
По данным военных, российские дроны фиксируются над Украиной в течение всего вечера. В частности, в период с 22:26 до 23:48 беспилотники летели над Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Черниговской, Черновицкой, Тернопольской и в направлении Ивано-Франковской области
Стоит заметить, что тревога в Черновицкой области была объявлена в 23:07, о чем сообщил глава ОВА. Причиной сигнала стали, что не так часто случается в этом регионе.
В частности, по словам Руслана Осипенко, опасность применения дронов была для Буковины, Черновцов и Садгоры.
По состоянию на 23:54 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что россияне ежедневно атакуют Украину, применяя для атак дроны, авиабомбы и ракеты различных типов.
В частности, в ночь на 24 января враг запустил по Украине 375 беспилотников и 21 ракету. По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на утро силами ПВО было сбито/подавлено 372 цели - из них 15 ракет и 357 дронов.
Как известно, под удар минувшей ночью попали в основном Киев и Харьков. В столице были зафиксированы повреждения и разрушения в пяти районах. Кроме того, на левом берегу города возникли перебои с теплом и водой.
В Харькове из-за дроновой атаки были повреждены жилые дома.