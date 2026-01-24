Росія атакує України дронами: під ударом можуть бути Чернівці та інші міста

За даними військових, російські дрони фіксуються над Україною протягом всього вечора. Зокрема, у період з 22:26 що 23:48 безпілотники летіли над Вінницькою, Черкаською, Кіровоградської, Харківською, Чернігівською, Чернівецькою, Тернопільською та у напрямку Івано-Франківської області

Варто зауважити, що тривога у Чернівецькій області була оголошена о 23:07, про що повідомив глава ОВА. Причиною сигналу стали, що не так часто трапляється у цьому регіоні.

Зокрема, за словами Руслана Осипенка, небезпека застосування дронів була для Буковини, Чернівців та Садгори.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:54 карта повітряних тривог має такий вигляд.