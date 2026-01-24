UA

Росія атакує України дронами: під ударом можуть бути Чернівці та інші міста

Фото: під загрозою ударів в тому числі західні області (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч з 24 на 25 грудня вчергове атакують Україну дронами. Безпілотники фіксують в різних регіонах, включно з західними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і канал глави Чернівецької ОВА Руслана Осипенко.

За даними військових, російські дрони фіксуються над Україною протягом всього вечора. Зокрема, у період з 22:26 що 23:48 безпілотники летіли над Вінницькою, Черкаською, Кіровоградської, Харківською, Чернігівською, Чернівецькою, Тернопільською та у напрямку Івано-Франківської області

Варто зауважити, що тривога у Чернівецькій області була оголошена о 23:07, про що повідомив глава ОВА. Причиною сигналу стали, що не так часто трапляється у цьому регіоні.

Зокрема, за словами Руслана Осипенка, небезпека застосування дронів була для Буковини, Чернівців та Садгори.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:54 карта повітряних тривог має такий вигляд.

 

Обстріли України

Нагадаємо, що росіяни щодня атакують Україну, застосовуючи для атак дрони, авіабомби та ракети різних типів.

Зокрема, в ніч на 24 січня ворог запустив по Україні 375 безпілотників і 21 ракету. За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на ранок силами ППО було збито/придушено 372 цілі - з них 15 ракет і 357 дронів.

Як відомо, під удар минулої ночі потрапили в основному Київ і Харків. У столиці були зафіксовані пошкодження і руйнування в п'яти районах. Крім того, на лівому березі міста виникли перебої з теплом і водою.

У Харкові через дронову атаку були пошкоджені житлові будинки.

