В Зимбабве заявили о гибели 15 граждан, завербованных РФ на войну против Украины

В Зимбабве сообщили о гибели 15 граждан, которых Россия завербовала для участия в войне против Украины.

Об этом заявил журналистам министр информации Зимбабве Жему Сода, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По его словам, известно о 15 гражданах Зимбабве, которые погибли на войне в Украине.

Также правительство Зимбабве активизирует дипломатические усилия для возвращения домой 66 граждан страны, которые остаются живыми.

Сода отметил, что граждане Зимбабве получали обманчивые предложения о прибыльной работе от "мошеннических агентств" по трудоустройству, которые "использовали социальные сети как основной канал привлечения".

Министр рассказал, что схема заключалась в обещаниях высокой зарплаты и безопасных условий труда, а на практике граждан лишали проездных документов и "заставляли участвовать в боевых действиях".

"Они получают минимальную подготовку или вообще ее не имеют и попадают в ситуации, угрожающие их жизни. Когда получают ранения, погибают или попадают в плен, вербовщики исчезают, оставляя семьи в Зимбабве без информации, поддержки и возможности привлечь кого-то к ответственности", - отметил Сода.

Он добавил, что во многих случаях обещанное вознаграждение завербованным так и не выплачивается.

По словам министра, Зимбабве поддерживает тесные отношения с Россией и сейчас прилагает усилия для обеспечения возвращения выживших, а также репатриации тел погибших.