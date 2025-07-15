ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Семья Дюбуа. Что известно о личной жизни боксера накануне реванша с Усиком

Вторник 15 июля 2025 11:10
UA EN RU
Семья Дюбуа. Что известно о личной жизни боксера накануне реванша с Усиком Даниэль Дюбуа (фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)
Автор: Иванна Пашкевич

19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. На кону - звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Напряжение растет не только на ринге - внимание фанатов и СМИ приковано и к личной жизни претендента на титул.

Что известно о семье Дюбуа, его детстве, суровом воспитании и ближайшем окружении, которое поддерживает его на пути к главному бою в карьере, - далее в материале на РБК-Украина.

Как отец сделал из сына чемпиона

Даниэль Дюбуа родился 6 сентября 1997 года в Гринвиче, Великобритания. Его отец - Дэйв Дюбуа - в прошлом был уличным торговцем на рынке Камден.

В 1980-х годах он регулярно летал в Нью-Йорк, где торговал постерами и зарабатывал, по сообщениям, до миллиона долларов за каждую поездку.

Став состоятельным, в 1997 году он решил самостоятельно воспитывать своих детей - от первой жены и следующей партнерши.

Имя матери Даниэля публично не разглашается.

Детство парень провел в семейном особняке в Эссексе, где с раннего возраста отец начал готовить его к боксерской карьере.

Семья Дюбуа. Что известно о личной жизни боксера накануне реванша с УсикомДаниэль Дюбуа с семьей (фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

Дэйв купил сыну боксерскую грушу и организовал жесткий режим тренировок, мечтая вырастить чемпиона мира.

"Мне всегда нравился бокс, потому что он формирует твой характер, поэтому я думал о Даниэле еще до его рождения: "Он станет чемпионом мира". Когда Даниэль был маленьким, мы часто проводили интенсивные тренировки. В 10 лет он мог часами отжиматься", - рассказал Дэйв в комментарии The Guardian.

Отец спортсмена называет себя духовным человеком и убежден, что еще до рождения сына знал: его ждет большое будущее.

"Я говорил его бабушке и матери, что он станет чемпионом мира, еще в утробе матери", - заявил он в одном из интервью.

Семья Дюбуа. Что известно о личной жизни боксера накануне реванша с УсикомДаниэль Дюбуа (фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

"Ни воды, ни еды, только вверх-вниз на кулаках. Представь, насколько сильным это тебя делает психологически?" - вспоминает Дэйв о тренировках сына.

В девятилетнем возрасте Даниэль начал тренировки в престижном любительском клубе Repton.

Успешно выступая, он получил несколько юношеских титулов, в частности чемпионат Англии среди школьников и юниоров, а также CYP. В 19 лет он стал профессионалом.

Боксерская династия Дюбуа

Всего у Дэйва Дюбуа - 11 детей. Даниэль живет в особняке с отцом и шестью младшими братьями и сестрами. В доме есть бассейн, джакузи и спортзал.

Большинство детей семьи - либо музыканты, либо боксеры.

Особое внимание отец и сам Даниэль уделяют младшим: Принсу, Соломону и особенно сестре Кэролайн. Соломон, по словам Дюбуа, чрезвычайно талантлив.

"Ему всего восемь, но он делает то, что мне до сих пор трудно делать. Там, где мы потерпели неудачу, я знаю, что Соломон сможет улучшиться и стать лучше всех нас", - говорит боксер.

Сестра Кэролайн - тоже профессиональная спортсменка. Ее 10 побед подряд в профи-боксе сделали ее временной чемпионкой мира по версии WBC в легком весе.

Семья Дюбуа. Что известно о личной жизни боксера накануне реванша с УсикомДаниэль Дюбуа с сестрой Кэролайн (фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

Комментатор BBC Майк Костелло даже назвал ее "лучшей боксеркой".

"Кэролайн - моя самая большая болельщица. Когда я дерусь, она такая многословная, и приятно видеть эту страсть", - признался Дюбуа в интервью The Guardian.

Семья Дюбуа. Что известно о личной жизни боксера накануне реванша с УсикомСестра Даниэля Дюбуа (фото: instagram.com/__carolinedubois1)

Что же касается личной жизни, то боксер ее не афиширует. В соцсетях он в основном делится фото с тренировок и боев.

Однако СМИ обратили внимание на несколько снимков с бразильской моделью Раиссой Фокс, которую считают его девушкой.

Семья Дюбуа. Что известно о личной жизни боксера накануне реванша с УсикомРаисса Фокс (фото: instagram.com/raissafoxx)

Что стоит знать о бое Усика против Дюбуа

Вечером 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится долгожданный реванш между Александром Усиком из Украины и британцем Даниэлем Дюбуа.

Именно этот поединок определит, кто станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Их первое противостояние состоялось 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Усик победил, нокаутировав Дюбуа в девятом раунде.

Но тот бой не обошелся без споров. Особенно громким стал эпизод в пятом раунде, когда после удара Дюбуа Усик оказался на канвасе.

Рефери признал этот удар ниже пояса, однако команда британца до сих пор настаивает, что он был легитимным и судья допустил ошибку.

Матч-реванш призван поставить точку во всех спорных моментах. К тому же этот бой несет еще больше интриги.

На кону - титулы чемпионов мира сразу по нескольким версиям. Усик владеет поясами WBA, WBO, WBC и IBO, а Дюбуа - действующий чемпион по версии IBF.

Если Александр победит, это станет его третьим титулом абсолютного чемпиона мира по боксу.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Спортсмены
Новости
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом