Родина Дюбуа. Що відомо про особисте життя боксера напередодні реваншу з Усиком
19 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні відбудеться реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. На кону - звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Напруга зростає не лише на рингу - увага фанатів і ЗМІ прикута й до особистого життя претендента на титул.
Що відомо про родину Дюбуа, його дитинство, суворе виховання та найближче оточення, яке підтримує його на шляху до головного бою в кар’єрі, - далі в матеріалі на РБК-Україна.
Як батько зробив із сина чемпіона
Даніель Дюбуа народився 6 вересня 1997 року в Грінвічі, Велика Британія. Його батько - Дейв Дюбуа - у минулому був вуличним торговцем на ринку Камден.
У 1980-х роках він регулярно літав до Нью-Йорка, де торгував постерами й заробляв, за повідомленнями, до мільйона доларів за кожну поїздку.
Ставши заможним, у 1997 році він вирішив самостійно виховувати своїх дітей - від першої дружини та наступної партнерки.
Ім’я матері Даніеля публічно не розголошується.
Дитинство хлопець провів у родинному особняку в Ессексі, де з раннього віку батько почав готувати його до боксерської кар’єри.
Даніель Дюбуа з родиною (фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)
Дейв купив синові боксерську грушу та організував жорсткий режим тренувань, мріючи виростити чемпіона світу.
"Мені завжди подобався бокс, бо він формує твій характер, тому я думав про Даніеля ще до його народження: "Він стане чемпіоном світу". Коли Даніель був маленьким, ми часто проводили інтенсивні тренування. У 10 років він міг годинами віджиматися", - розповів Дейв у коментарі The Guardian.
Батько спортсмена називає себе духовною людиною й переконаний, що ще до народження сина знав: на нього чекає велике майбутнє.
"Я казав його бабусі та матері, що він стане чемпіоном світу, ще в утробі матері", - заявив він в одному з інтерв’ю.
Даніель Дюбуа (фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)
"Ні води, ні їжі, тільки вгору-вниз на кулаках. Уяви, наскільки сильним це тебе робить психологічно?" - пригадує Дейв про тренування сина.
У дев’ятирічному віці Даніель розпочав тренування у престижному аматорському клубі Repton.
Успішно виступаючи, він здобув кілька юнацьких титулів, зокрема чемпіонат Англії серед школярів та юніорів, а також CYP. У 19 років він став професіоналом.
Боксерська династія Дюбуа
Усього у Дейва Дюбуа - 11 дітей. Даніель мешкає в особняку з батьком і шістьма молодшими братами та сестрами. У домі є басейн, джакузі та спортзал.
Більшість дітей родини - або музиканти, або боксери.
Особливу увагу батько і сам Даніель приділяють молодшим: Прінсу, Соломону та особливо сестрі Керолайн. Соломон, за словами Дюбуа, надзвичайно талановитий.
"Йому лише вісім, але він робить те, що мені досі важко робити. Там, де ми зазнали невдачі, я знаю, що Соломон зможе покращитися та стати кращим за всіх нас", - каже боксер.
Сестра Керолайн - теж професійна спортсменка. Її 10 перемог поспіль у профі-боксі зробили її тимчасовою чемпіонкою світу за версією WBC у легкій вазі.
Даніель Дюбуа із сестрою Керолайн (фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)
Коментатор BBC Майк Костелло навіть назвав її "найкращою боксеркою".
"Керолайн - моя найбільша вболівальниця. Коли я б'юся, вона така багатослівна, і приємно бачити цю пристрасть", - зізнався Дюбуа в інтерв’ю The Guardian.
Сестра Даніеля Дюбуа (фото: instagram.com/__carolinedubois1)
Що ж до особистого життя, то боксер його не афішує. У соцмережах він здебільшого ділиться фото з тренувань і боїв.
Однак ЗМІ звернули увагу на декілька знімків із бразильською моделлю Раіссою Фокс, яку вважають його дівчиною.
Раісса Фокс (фото: instagram.com/raissafoxx)
Що варто знати про бій Усика проти Дюбуа
Увечері 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбудеться довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком із України та британцем Даніелем Дюбуа.
Саме цей поєдинок визначить, хто стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
Їхнє перше протистояння відбулося 26 серпня 2023 року у польському Вроцлаві. Тоді Усик переміг, нокаутувавши Дюбуа в дев’ятому раунді.
Але той бій не обійшовся без суперечок. Особливо гучним став епізод у п’ятому раунді, коли після удару Дюбуа Усик опинився на канвасі.
Рефері визнав цей удар нижче пояса, проте команда британця й досі наполягає, що він був легітимним і суддя припустився помилки.
Матч-реванш покликаний поставити крапку в усіх спірних моментах. До того ж цей бій несе ще більше інтриги.
На кону - титули чемпіонів світу одразу за кількома версіями. Усик володіє поясами WBA, WBO, WBC та IBO, а Дюбуа — чинний чемпіон за версією IBF.
Якщо Олександр переможе, це стане його третім титулом абсолютного чемпіона світу з боксу.
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