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Работу завода "Олейна" в Днепре приостановили после удара россиян, - Bunge

16:51 10.09.2026 Чт
1 мин
РФ ударила дронами по заводу, который принадлежит американской компании
aimg Иван Носальский aimg Мария Кучерявец
Работу завода "Олейна" в Днепре приостановили после удара россиян, - Bunge Фото: РФ ударила по Днепру (facebook.com/MNSDNE)
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Завод "Олейна", который находится в центре Днепра, приостановил свою работу из-за российского удара.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе американской компании Bunge, которая владеет заводом.

В компании подтвердили, что в результате атак на Днепр сегодня, 10 сентября, утром была повреждена часть завода "Олейна".

"К счастью, ни один из работников не пострадал. В настоящее время работа завода приостановлена. Мы продолжим следить за ситуацией и оценивать ее дальнейшее развитие", - уточнили в Bunge.

Удар по заводу

Напомним, Россия во время очередной атаки на Днепр ударила беспилотниками по заводу "Олейна", который принадлежит международной американской корпорации Bunge.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, предприятие расположено в центре города и уже не впервые становится целью российских обстрелов.

Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что в результате удара погибли по меньшей мере два человека, а предприятие получило серьезные повреждения. Он назвал атаку частью систематической кампании России против американского бизнеса и экономических интересов.

К слову, только недавно российские оккупанты атаковали завод Coca-Cola в Киевской области.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, такая атака врага стала четким сигналом россиян для Америки.

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