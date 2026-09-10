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Россияне атаковали завод "Олейна" в Днепре, он принадлежит американцам

13:50 10.09.2026 Чт
2 мин
Филатов заявил, что МИД должен "вопить на весь мир" об уничтожении американского имущества
aimg Валерий Ульяненко
Россияне атаковали завод "Олейна" в Днепре, он принадлежит американцам Фото: Россия ударила дронами по заводу "Олейна" в Днепре (Getty Images)
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Российские беспилотники попали в завод "Олейна" в самом центре Днепра, принадлежащего американской корпорации Bunge.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Днепра Бориса Филатова.

По словам главы города, вражеские "Бандероли" прилетели по предприятию "Олейна", расположенному в центре города. Он напомнил, что россияне обстреливают его уже не в первый раз.

Филатов подчеркнул, что завод является американской собственностью международной корпорации Bunge.

"То, что знают не все. Там лично был недавно сенатор Блюменталь", - добавил он.

Городской глава отметил, что российских оккупантов не останавливает факт принадлежности имущества компаниям из США или беспокойства американских чиновников.

Филатов также подверг критике формулировки в медиа и официальных сообщениях, где объект называют "предприятием пищевой промышленности". По его мнению, Украина должна не скрывать детали, а привлекать МИД и "вопить на весь мир" о сознательном уничтожении РФ американских инвестиций и имущества.

Удар по Coca-Cola в Киевской области

Напомним, 3 сентября завод Coca-Cola в Большой Дымерке был атакован дронами, после удара на предприятии вспыхнул пожар. Это одно из самых крупных предприятий по производству безалкогольных напитков в Европе.

По словам президента Владимира Зеленского, в РФ не могли не знать, что наносят удар именно по американскому предприятию.

Отметим, глава МИД Андрей Сибига расценил российский удар по заводу Coca-Cola в Киевской области как умышленное нападение на американский бизнес.

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