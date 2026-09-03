Зеленский: Россия сожгла завод "Кока-Колы", это четкий сигнал Америке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, Россия использует свое оружие для террора мирных жителей. Враг пытается истощить гражданскую жизнь и ударить по экономике.

"Сегодня россияне своим дроном ударили по заводу "Кока-Колы". Уже "Кока-Кола" у них такой враг, что они сжигают его "Шахедами". Четкий российский сигнал Америке", - отметил Зеленский.

Также он обратил внимание, что в РФ не могли не знать, что наносят удар по американскому предприятию.

Удар по заводу "Кока-Колы"

Напомним, российские оккупанты сегодня, 3 сентября, весь день атакуют Киев и область ударными беспилотниками, в том числе и реактивными.

Днем в сети появилась информация о том, что одной из целью российских атак стал завод "Кока-Колы" в поселке Великая Дымерка Киевской области. Такой завод - одно из крупнейших предприятий по производству безалкогольных напитков в Европе .

СМИ публиковали видео, на которых можно заметить, что после атаки на заводе начался пожар.