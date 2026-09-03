Зеленский: Россия сожгла завод "Кока-Колы", это четкий сигнал Америке
Российские оккупанты сегодня, 3 сентября, атаковали дронами завод "Кока-Колы" в Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По словам главы государства, Россия использует свое оружие для террора мирных жителей. Враг пытается истощить гражданскую жизнь и ударить по экономике.
"Сегодня россияне своим дроном ударили по заводу "Кока-Колы". Уже "Кока-Кола" у них такой враг, что они сжигают его "Шахедами". Четкий российский сигнал Америке", - отметил Зеленский.
Также он обратил внимание, что в РФ не могли не знать, что наносят удар по американскому предприятию.
Удар по заводу "Кока-Колы"
Напомним, российские оккупанты сегодня, 3 сентября, весь день атакуют Киев и область ударными беспилотниками, в том числе и реактивными.
Днем в сети появилась информация о том, что одной из целью российских атак стал завод "Кока-Колы" в поселке Великая Дымерка Киевской области. Такой завод - одно из крупнейших предприятий по производству безалкогольных напитков в Европе .
СМИ публиковали видео, на которых можно заметить, что после атаки на заводе начался пожар.
К слову, сегодня, 3 сентября, россияне также нанесли несколько ударов по Киеву. Вечером стало известно о "прилете" беспилотника по девятиэтажке в Голосеевском районе. В результате удара один человек погиб.