Работу над законом о выборах "во время войны" возглавит Корниенко, - источник

Выборы в Украине

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина, по его словам, якобы потеряла статус демократии из-за длительного отсутствия выборов. Он утверждал, что тема войны используется как повод не проводить голосование.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул свою готовность участвовать в выборах. По его словам, он обратился к США с просьбой обеспечить безопасность избирательного процесса, что позволило бы провести выборы в течение 60-90 дней.

Кроме того, Зеленский сообщил, что ожидает предложений от народных депутатов относительно законодательных изменений, которые позволили бы организовать выборы в условиях военного положения.

Президент подчеркнул, что поддерживает проведение выборов, чтобы не оставлять пространства для манипуляций.

Вопрос проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Украине в условиях военного положения пока имеет чисто теоретический характер. Ключевой проблемой остается отсутствие возможности обеспечить безопасность граждан из-за постоянных обстрелов по всей территории страны.

Напомним, очередные местные выборы должны были состояться 26 октября, однако из-за действия военного положения их проведение было невозможно.

Ранее Зеленский подчеркивал, что технически государство готово к организации выборов, однако они могут состояться только после полного прекращения огня.