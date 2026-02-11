ua en ru
Роботы-собаки будут следить за порядком на улицах Мексики во время ЧМ-2026

Мексика, Среда 11 февраля 2026 22:58
Роботы-собаки будут следить за порядком на улицах Мексики во время ЧМ-2026 Иллюстративное фото: Мексика будет использовать роботов для патрулирования улиц во время ЧМ-2026 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во время Чемпионата мира по футболу в 2026 году безопасность в некоторых районах Мексики будут обеспечивать роботы-собаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.

По данным издания, власти муниципалитета Гуадалупе уже закупили четыре робота и сформировали из них подразделение K9-X. Они будут помогать полиции оценивать угрозы без риска для жизни офицеров.

Как будут работать "металлические помощники"

Роботы предназначены для выполнения функций первичного реагирования. Они могут входить в запертые или опасные пространства, передавая видеосигнал в реальном времени. Кроме того, устройства оснащены приборами ночного видения и громкоговорителями, по которым полицейские могут отдавать команды подозреваемым.

По словам мэра Гуадалупе Эктора Гарсии, главная цель - защитить полицейских на ранних этапах инцидентов, особенно во время драк или столкновений с нетрезвыми лицами в толпе.

Важно, что роботы не вооружены - они выступают только как глаза и уши для разведки и коммуникации.

Расходы и локации

На четыре устройства город потратил около 145 000 долларов. Особое внимание уделят районам вокруг стадиона BBVA (на время турнира - Estadio Monterrey), который примет четыре матча чемпионата.

Привлечение роботов является частью масштабного плана безопасности к ЧМ-2026, который также включает в себя использование дронов, систем воздушного наблюдения и усиление наземных патрулей.

Мексика ожидает миллионы иностранных гостей, поэтому акцент делается на раннем обнаружении угроз к моменту их перерастания в серьезные беспорядки.

ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 станет историческим, поскольку впервые в истории его будут принимать сразу три страны: США, Канада и Мексика.

Турнир продлится с 11 июня по 19 июля 2026 года. Это будет самый масштабный мундиаль за все время, ведь количество участников вырастет до 48 сборных, которые проведут в общей сложности 104 матча в 16 разных городах-хозяевах.

К слову, согласно исследованию портала Football Meets Data, который провел 100 тысяч симуляций предстоящего турнира, главным фаворитом на победу является сборная Испании (шанс на триумф - 22%). Действующий чемпион мира, сборная Аргентины, занимает второе место с вероятностью успеха в 14%.

