Роботи-собаки стежитимуть за порядком на вулицях Мексики під час ЧС-2026

Під час Чемпіонату світу з футболу 2026 року безпеку в деяких районах Мексики забезпечуватимуть роботи-собаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering .

За даними видання, влада муніципалітету Гуадалупе вже закупила чотири роботи і сформувала з них підрозділ K9-X. Вони допомагатимуть поліції оцінювати загрози без ризику для життя офіцерів.

Як працюватимуть "металеві помічники"

Роботи призначені для виконання функцій первинного реагування. Вони можуть входити в замкнені або небезпечні простори, передаючи відеосигнал у реальному часі. Крім того, пристрої оснащені приладами нічного бачення і гучномовцями, за якими поліцейські можуть віддавати команди підозрюваним.

За словами мера Гуадалупе Ектора Гарсії, головна мета - захистити поліцейських на ранніх етапах інцидентів, особливо під час бійок або сутичок із нетверезими особами в натовпі.

Важливо, що роботи не озброєні - вони виступають тільки як очі та вуха для розвідки та комунікації.

Витрати і локації

На чотири пристрої місто витратило близько 145 000 доларів. Особливу увагу приділять районам навколо стадіону BBVA (на час турніру - Estadio Monterrey), який прийме чотири матчі чемпіонату.

Залучення роботів є частиною масштабного плану безпеки до ЧС-2026, який також охоплює використання дронів, систем повітряного спостереження та посилення наземних патрулів.

Мексика очікує на мільйони іноземних гостей, тому акцент робиться на ранньому виявленні загроз до моменту їх переростання в серйозні заворушення.