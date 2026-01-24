Ребров привлекает скрытые резервы: сборная Украины получит неожиданное усиление перед решающим матчем со Швецией
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров раскрыл детали выбора Валенсии как места проведения решающего матча за выход на Мундиаль.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Почему Украина сыграет со Швецией в Испании: аргументы Реброва
Наставник национальной команды Сергей Ребров прокомментировал решение перенести домашний поединок стадии плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции в Валенсию. Специалист отметил, что ключевым фактором стал климат.
По словам тренера, опыт прошлых лет в Польше был негативным из-за капризов погоды. Ребров вспомнил, как во время подготовки к отбору на Евро-2024 команде мешали осадки в виде дождя и снега.
Испанский город должен обеспечить значительно более комфортные условия для тренировочного процесса.
"Я не занимаюсь непосредственным выбором локации, это решение полезно для федерации. Однако мои требования известны: нам нужны качественные условия. В Валенсии они будут лучше, хотя времени на полноценную подготовку почти нет", - подчеркнул наставник в интервью клубу "Полесье".
Усиление из "Шахтера": Педринью в шаге от выступлений за Украину
Параллельно с организационными вопросами сборная может получить серьезное кадровое пополнение. Как сообщает ESPN, 27-летний полузащитник донецкого "Шахтера" Педринью находится на финальной стадии получения украинского гражданства.
Представители тренерского штаба Реброва уже провели переговоры с бразильцем.
Сейчас идет активная работа над документами, чтобы хавбек успел получить право выступать за Украину уже до 26 марта.
Педринью присоединился к "горнякам" в 2021 году, а после периода аренды в "Атлетику Минейру" вернулся в состав украинского клуба.
В текущем сезоне игрок демонстрирует высокую эффективность, имея в активе 6 голов и 9 ассистов в 25 встречах.
Когда состоится решающий матч
Напомним, что подопечные Сергея Реброва заняли второе место в своей отборочной группе. Судьбоносная встреча против Швеции в рамках плей-офф состоится 26 марта 2026 года на поле стадиона в Валенсии.
Победитель этого противостояния продолжит борьбу за выход в финальную часть чемпионата мира.