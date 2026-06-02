Глобальный сбой: почему не работают Monobank, Viber и десятки сервисов

"У нас технический сбой. Исправляем. Извините", - говорится в заявлении Гороховского.

Он также рассказал, что Amazon подтвердил сбой на стороне AWS.

В приложении Monobank также сообщается, что сейчас идет работа над устранением технических сложностей.

Фото: масштабный сбой в сервисах и приложениях (downdetector.com.ua)

Фото: сбой в работе Monobank (РБК-Украина)

У пользователей проблемы с переводами с карты на карту, а также снятие наличных в кассе "Универсал банка".

В Twitch больше всего проблем фиксируется с потоковым видео, веб-сайтом и подключением к серверу. В Viber больше всего жалоб зафиксировано на работу приложения, обмен сообщениями и голосовые вызовы.

Что такое AWS

AWS (Amazon Web Services) - это облачная платформа компании Amazon, которая предоставляет бизнесу, государственным учреждениям и разработчикам доступ к вычислительным мощностям, хранилищам данных, сервисам искусственного интеллекта и другим ИТ-инструментам через интернет. AWS является одним из крупнейших поставщиков облачных услуг в мире.

Напомним, 11 мая сообщалось о сбое в работе приложения Приват24. У большинства пользователей сервис не загружался и они, соответственно, не могли выполнить какие-либо финансовые операции.