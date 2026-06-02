RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Глобальный сбой: почему не работают Monobank, Viber и десятки сервисов

17:05 02.06.2026 Вт
2 мин
С какими проблемами столкнулись пользователи?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: сайт Monobank (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во вторник, 2 июня, в работе мобильного приложения Monobank, а также платформы для стриминга Twitch и мессенджера Viber произошел сбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление соучредителя Monobank Олега Гороховского и сервис Downdetector.

Читайте также: Правила кэшбэка: за какие товары возвращают 15% стоимости и как их получить

"У нас технический сбой. Исправляем. Извините", - говорится в заявлении Гороховского.

Он также рассказал, что Amazon подтвердил сбой на стороне AWS.

В приложении Monobank также сообщается, что сейчас идет работа над устранением технических сложностей.

Фото: масштабный сбой в сервисах и приложениях (downdetector.com.ua)

Фото: сбой в работе Monobank (РБК-Украина)

У пользователей проблемы с переводами с карты на карту, а также снятие наличных в кассе "Универсал банка".

В Twitch больше всего проблем фиксируется с потоковым видео, веб-сайтом и подключением к серверу. В Viber больше всего жалоб зафиксировано на работу приложения, обмен сообщениями и голосовые вызовы.

Что такое AWS

AWS (Amazon Web Services) - это облачная платформа компании Amazon, которая предоставляет бизнесу, государственным учреждениям и разработчикам доступ к вычислительным мощностям, хранилищам данных, сервисам искусственного интеллекта и другим ИТ-инструментам через интернет. AWS является одним из крупнейших поставщиков облачных услуг в мире.

Напомним, 11 мая сообщалось о сбое в работе приложения Приват24. У большинства пользователей сервис не загружался и они, соответственно, не могли выполнить какие-либо финансовые операции.

Отметим, в конце апреля масштабный сбой произошел в работе мобильного приложения Monobank. Пользователи жалуются на то, что оно не загружалось, нельзя было осуществить денежные переводы или воспользоваться другими сервисами банка.

Ранее сбой произо шел в работе чат-бота ChatGPT - пользователи из разных стран сообщали об отсутствии ответов от системы и проблемах с загрузкой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Monobank