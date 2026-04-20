ua en ru
Пн, 20 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

В работе ChatGPT произошел масштабный сбой

18:30 20.04.2026 Пн
2 мин
Что говорят о сбое в OpenAI?
aimg Валерий Ульяненко
В работе ChatGPT произошел масштабный сбой Фото: ChatGPT (Getty Images)

В работе чат-бота ChatGPT произошел сбой - пользователи из разных стран сообщают об отсутствии ответов от системы и проблемах с загрузкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OpenAI и Downdetector.

Читайте также: От кодинга до медицины: OpenAI представила систему, которая заменит сотни ученых

OpenAI подтвердила наличие технических проблем и отметила, что их причины сейчас выясняются.

"Пользователи не могут загрузить ChatGPT и Codex. Мы выясняем причину проблемы в указанных сервисах", - сказано в официальном сообщении.

Кроме того, в компании предупредили, что пользователи могут иметь проблемы с доступом к ChatGPT Business в течение часа после обновления или добавления новых лицензий.

Платформа Downdetector, которая отслеживает состояние сетевых ресурсов, сообщает о наличии проблем с ChatGPT. Пользователи жалуются на невозможность загрузить историю диалогов, длительное ожидание ответа или полное отсутствие реакции на запросы.

Напомним, разработчики Opera запустили функцию Browser Connector, которая интегрирует ChatGPT и Claude прямо в интерфейс Opera One и Opera GX. Благодаря этому нейросети теперь могут анализировать содержимое открытых веб-страниц в режиме реального времени.

Также мы писали, что OpenAI запускает новый тариф ChatGPT Pro за 100 долларов в месяц. Подписка разработана для максимально интенсивной работы с инструментом Codex и призвана укрепить позиции компании в борьбе с конкурентом - Anthropic.

Отметим, OpenAI, Google и Anthropic объединили усилия, чтобы помешать китайским компаниям копировать их передовые ИИ-технологии. Через платформу Frontier Model Forum гиганты индустрии обмениваются данными для борьбы с "враждебной дистилляцией" своих моделей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Искусственный интеллект
Новости
Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
Зеленский раскритиковал Киев и назвал аутсайдеров подготовки к зиме
Аналитика
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию