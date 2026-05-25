Правила кэшбэка: за какие товары возвращают 15% стоимости и как их получить

11:27 25.05.2026 Пн
3 мин
За какие товары начисляют 5% и 15% кэшбэка?
aimg Анастасия Мацепа
Фото: украинцы могут получать государственный кэшбэк за покупку товаров отечественного производства (Getty Images)
Украинцы могут получать государственный кэшбек за покупку товаров украинского производства. Размер выплаты зависит от категории товара и может достигать до 3000 грн в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ''Сделано в Украине''.

Главное:

  • Государство возвращает 5% или 15% от стоимости украинских товаров.
  • Максимальная сумма кэшбэка в месяц - 3000 грн.
  • Для участия нужно открыть специальную карту в банке-партнере.
  • Кэшбек начисляют только за товары производителей и магазинов-участников программы.
  • Использовать накопленные средства можно до 30 июня 2026 года.

Что такое программа "Национальный кэшбек"

Программа ''Национальный кэшбек'' - это государственная форма финансовой поддержки граждан за покупку украинских товаров. За покупки продукции отечественного производства украинцы могут получить возврат части потраченных средств.

Минимальная сумма кэшбека составляет 2 грн в месяц, максимальная - 3000 грн.

Кэшбек распространяется только на товары украинского производства, которые участвуют в программе. В то же время он не действует на подакцизные товары, кроме отдельных видов вина и медовых напитков без добавления спирта.

Как стать участником программы

Чтобы получать выплаты, нужно:

открыть специальную карту ''Национальный кэшбек'' в банке-партнере;
определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях;
установить или обновить приложение Дія и добавить карту в разделе "Сервисы".

Среди банков-партнеров программы - ПриватБанк, Ощадбанк, monobank, Raiffeisen Bank, ПУМБ, Sense Bank и другие.

За какие товары начисляют 5% кэшбэка

Возврат 5% предусмотрен за покупку товаров в таких категориях:

  • мясо и мясные изделия;
  • молочные продукты;
  • овощи и фрукты;
  • рыба и морепродукты;
  • хлеб и свежая выпечка;
  • яйца;
  • напитки;
  • бакалея;
  • автотовары;
  • аптечные товары;
  • товары для сада и огорода.

За какие покупки можно получить 15%

Повышенный кэшбек в 15% начисляют за покупки в категориях:

  • электроника и бытовая техника;
  • одежда и обувь;
  • книги и канцелярия;
  • товары для ремонта;
  • игрушки и детские товары;
  • товары для животных;
  • бытовая химия;
  • косметика и средства гигиены;
  • твердые и мягкие сыры;
  • макаронные изделия;
  • гречка;
  • вино.

Когда начисляют деньги и на что их можно потратить

Информацию о начисленном кешбэке можно проверить уже на следующий день в приложении Дія.

Средства за предыдущий месяц зачисляют в конце следующего месяца на специальную карту ''Национальный кэшбек''.

Снять деньги наличными нельзя. В то же время их разрешено потратить на:

  • коммунальные и почтовые услуги;
  • благотворительность и поддержку ВСУ;
  • лекарства и медицинские изделия украинского производства;
  • книги;
  • продукты питания и другие товары, которые участвуют в программе.

Использовать накопленный кэшбэк можно до 30 июня 2026 года.

