Правила кэшбэка: за какие товары возвращают 15% стоимости и как их получить
Украинцы могут получать государственный кэшбек за покупку товаров украинского производства. Размер выплаты зависит от категории товара и может достигать до 3000 грн в месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ''Сделано в Украине''.
Главное:
- Государство возвращает 5% или 15% от стоимости украинских товаров.
- Максимальная сумма кэшбэка в месяц - 3000 грн.
- Для участия нужно открыть специальную карту в банке-партнере.
- Кэшбек начисляют только за товары производителей и магазинов-участников программы.
- Использовать накопленные средства можно до 30 июня 2026 года.
Что такое программа "Национальный кэшбек"
Программа ''Национальный кэшбек'' - это государственная форма финансовой поддержки граждан за покупку украинских товаров. За покупки продукции отечественного производства украинцы могут получить возврат части потраченных средств.
Минимальная сумма кэшбека составляет 2 грн в месяц, максимальная - 3000 грн.
Кэшбек распространяется только на товары украинского производства, которые участвуют в программе. В то же время он не действует на подакцизные товары, кроме отдельных видов вина и медовых напитков без добавления спирта.
Как стать участником программы
Чтобы получать выплаты, нужно:
открыть специальную карту ''Национальный кэшбек'' в банке-партнере;
определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях;
установить или обновить приложение Дія и добавить карту в разделе "Сервисы".
Среди банков-партнеров программы - ПриватБанк, Ощадбанк, monobank, Raiffeisen Bank, ПУМБ, Sense Bank и другие.
За какие товары начисляют 5% кэшбэка
Возврат 5% предусмотрен за покупку товаров в таких категориях:
- мясо и мясные изделия;
- молочные продукты;
- овощи и фрукты;
- рыба и морепродукты;
- хлеб и свежая выпечка;
- яйца;
- напитки;
- бакалея;
- автотовары;
- аптечные товары;
- товары для сада и огорода.
За какие покупки можно получить 15%
Повышенный кэшбек в 15% начисляют за покупки в категориях:
- электроника и бытовая техника;
- одежда и обувь;
- книги и канцелярия;
- товары для ремонта;
- игрушки и детские товары;
- товары для животных;
- бытовая химия;
- косметика и средства гигиены;
- твердые и мягкие сыры;
- макаронные изделия;
- гречка;
- вино.
Когда начисляют деньги и на что их можно потратить
Информацию о начисленном кешбэке можно проверить уже на следующий день в приложении Дія.
Средства за предыдущий месяц зачисляют в конце следующего месяца на специальную карту ''Национальный кэшбек''.
Снять деньги наличными нельзя. В то же время их разрешено потратить на:
- коммунальные и почтовые услуги;
- благотворительность и поддержку ВСУ;
- лекарства и медицинские изделия украинского производства;
- книги;
- продукты питания и другие товары, которые участвуют в программе.
Использовать накопленный кэшбэк можно до 30 июня 2026 года.