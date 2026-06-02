Глобальний збій: чому не працюють Monobank, Viber та десятки сервісів

У вівторок, 2 червня, у роботі мобільного застосунку Monobank, а також платформи для стрімінгу Twitch і месенджера Viber стався збій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника Monobank Олега Гороховського та сервіс Downdetector.
"У нас технічний збій. Виправляємо. Вибачте", - йдеться у заяві Гороховського.
Він також розповів, що Amazon підтвердив збій на боці AWS.
У застосунку Monobank також повідомляється, що наразі триває робота над усуненням технічних складнощів.
У користувачів проблеми із переказами з картки на картку, а також зняття готівки в касі "Універсал банку".
У Twitch найбільше проблем фіксується із потоковим відео, веб-сайтом та підключенням до сервера. У Viber найбільше скарг зафіксовано на роботу застосунку, обмін повідомленнями та голосові виклики.
AWS (Amazon Web Services) - це хмарна платформа компанії Amazon, яка надає бізнесу, державним установам та розробникам доступ до обчислювальних потужностей, сховищ даних, сервісів штучного інтелекту та інших ІТ-інструментів через інтернет. AWS є одним із найбільших постачальників хмарних послуг у світі.
Нагадаємо, 11 травня повідомлялось про збій у роботі застосунку Приват24. У більшості користувачів сервіс не завантажувався і вони, відповідно, не могли виконати будь-які фінансові операції.
Зазначимо, наприкінці квітня масштабний збій стався у роботі мобільного застосунку Monobank. Користувачі скаржаться на те, що він не завантажувався, не можна було здійснити грошові перекази чи скористатися іншими сервісами банку.
Раніше збій стався у роботі чат-бота ChatGPT - користувачі з різних країн повідомляли про відсутність відповідей від системи та проблеми із завантаженням.