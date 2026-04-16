В работе "Новой почты" произошел сбой: что известно

В работе "Новой почты" утром 16 апреля произошел сбой. Пользователи массово не могут воспользоваться мобильным приложением.

Клиенты жалуются, что приложение "Новой почты" не загружается, а в личный кабинет невозможно зайти. Также невозможно дозвониться до оператора. Компания пока не сообщала о причинах сбоя. Обновлено 10:05 В комапании сообщили, что сервисы "Новой почты" временно не работали из-за технического сбоя Сейчас работа всех сервисов восстановлена.