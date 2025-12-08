Работа с США и гарантии безопасности: Зеленский раскрыл детали встречи в Лондоне

Фото: президент Украины Владимир Зеленский встретился с европейскими лидерами в Лондоне (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с европейскими лидерами. Одной из тем обсуждений стала работа с американской стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

Зеленский после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Британии Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцом подчеркнул, что очень важно сейчас сохранять единство между Европой и Украиной и единство между Украиной, Европой и США. "Мы подробно сегодня обсудили нашу общую дипломатическую работу с американской стороной, согласовали общую позицию относительно важности гарантий безопасности, реконструкции и последующие шаги", - сказал президент. Он добавил, что еще одной темой переговоров стала дальнейшая оборонная поддержка Украины. Зеленский поблагодарил Макрона, Стармера и Мерца за готовность быть с украинским народом и помогать на пути к приближению мира.