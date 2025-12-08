ua en ru
Работа с США и гарантии безопасности: Зеленский раскрыл детали встречи в Лондоне

Лондон, Понедельник 08 декабря 2025 19:49
Работа с США и гарантии безопасности: Зеленский раскрыл детали встречи в Лондоне Фото: президент Украины Владимир Зеленский встретился с европейскими лидерами в Лондоне (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с европейскими лидерами. Одной из тем обсуждений стала работа с американской стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Facebook.

Зеленский после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Британии Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцом подчеркнул, что очень важно сейчас сохранять единство между Европой и Украиной и единство между Украиной, Европой и США.

"Мы подробно сегодня обсудили нашу общую дипломатическую работу с американской стороной, согласовали общую позицию относительно важности гарантий безопасности, реконструкции и последующие шаги", - сказал президент.

Он добавил, что еще одной темой переговоров стала дальнейшая оборонная поддержка Украины.

Зеленский поблагодарил Макрона, Стармера и Мерца за готовность быть с украинским народом и помогать на пути к приближению мира.

Встреча Зеленского с лидерами Европы

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 декабря, посетил Лондон для встречи с европейскими лидерами.

По итогам переговоров участники с прессой не общались.

При этом в ходе встречи канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал о том, что он скептичен по отношению к отдельным предложениям США по поводу завершения войны России против Украины.

Также он заверил, что судьба Украины и судьба Европы связаны.

В свою очередь Зеленский заявил о необходимости сблизить позиции Евросоюза и США по поводу дипломатического урегулирования войны в Украине.

