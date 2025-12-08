Робота зі США та гарантії безпеки: Зеленський розкрив деталі зустрічі в Лондоні
Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з європейськими лідерами. Однією з тем обговорень стала робота з американською стороною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави у Facebook.
Зеленський після переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єром Британії Кіром Стармером і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом наголосив, що дуже важливо зараз зберігати єдність між Європою й Україною та єдність між Україною, Європою і США.
"Ми детально сьогодні обговорили нашу спільну дипломатичну роботу з американською стороною, узгодили спільну позицію щодо важливості безпекових гарантій, реконструкції та подальші кроки", - сказав президент.
Він додав, що ще однією темою переговорів стала подальша оборонна підтримка України.
Зеленський подякував Макрону, Стармеру та Мерцу за готовність бути з українським народом і допомагати на шляху до наближення миру.
Зустріч Зеленського з лідерами Європи
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 грудня, відвідав Лондон для зустрічі з європейськими лідерами.
За підсумками переговорів учасники з пресою не спілкувалися.
Водночас під час зустрічі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів про те, що він скептичний щодо окремих пропозицій США з приводу завершення війни Росії проти України.
Також він запевнив, що доля України і доля Європи пов'язані.
Зі свого боку Зеленський заявив про необхідність зблизити позиції Євросоюзу і США щодо дипломатичного врегулювання війни в Україні.