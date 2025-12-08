ua en ru
Робота зі США та гарантії безпеки: Зеленський розкрив деталі зустрічі в Лондоні

Лондон, Понеділок 08 грудня 2025 19:49
Робота зі США та гарантії безпеки: Зеленський розкрив деталі зустрічі в Лондоні Фото: президент України Володимир Зеленський зустрівся з європейськими лідерами у Лондоні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з європейськими лідерами. Однією з тем обговорень стала робота з американською стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави у Facebook.

Зеленський після переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єром Британії Кіром Стармером і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом наголосив, що дуже важливо зараз зберігати єдність між Європою й Україною та єдність між Україною, Європою і США.

"Ми детально сьогодні обговорили нашу спільну дипломатичну роботу з американською стороною, узгодили спільну позицію щодо важливості безпекових гарантій, реконструкції та подальші кроки", - сказав президент.

Він додав, що ще однією темою переговорів стала подальша оборонна підтримка України.

Зеленський подякував Макрону, Стармеру та Мерцу за готовність бути з українським народом і допомагати на шляху до наближення миру.

Зустріч Зеленського з лідерами Європи

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 грудня, відвідав Лондон для зустрічі з європейськими лідерами.

За підсумками переговорів учасники з пресою не спілкувалися.

Водночас під час зустрічі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів про те, що він скептичний щодо окремих пропозицій США з приводу завершення війни Росії проти України.

Також він запевнив, що доля України і доля Європи пов'язані.

Зі свого боку Зеленський заявив про необхідність зблизити позиції Євросоюзу і США щодо дипломатичного врегулювання війни в Україні.

