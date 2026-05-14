Работа не ради процесса: каких ІТ-специалистов ищет "Альфа" СБУ и что им предлагают

Каких ІТ-специалистов ищет "Альфа" СБУ

В "Альфа" СБУ сообщили, что продолжают набор ІТ-специалистов в свою команду.

Подчеркивается, что современная война давно ведется не только на земле, в воздухе или на море.

Сегодня она продолжается также и "в цифровом пространстве, сетях и аналитической работе" (где скорость обработки данных и технологическое преимущество напрямую влияют на результат спецопераций).

"Мы ищем не "идеальных кандидатов", - отметили в "Альфа" СБУ.

Уточняется, что ЦСО нужны люди, которые:

имеют гражданский профессиональный опыт в этой сфере;

хотят применять свои навыки там, где они действительно будут иметь значение для обороны страны.

К каким задачам должны быть готовы ІТ-специалисты

Среди задач, которые будут иметь ІТ-специалисты, в "Альфа" СБУ упомянули такие:

написание софта для аналитики, БпЛА технологий и внутренних систем;

поддержка систем управления и автоматизации процессов;

работа с большими массивами данных и геоинформационными системами;

обеспечение киберзащиты и цифровой безопасности подразделения.

Что предлагают украинцам в "Альфа" СБУ

ІТ-специалистам, которые захотят присоединиться к "Альфа" СБУ, предлагают:

службу по контракту или мобилизации;

качественную подготовку;

современные технологии и лучшее снаряжение;

поддержку командиров и побратимов с реальным боевым опытом.

"Здесь нет "офисной работы ради процесса". Каждый результат прямо влияет на эффективность всего спецподразделения", - констатировали в ЦСО.

Как присоединиться к "Альфа" СБУ

Для того, чтобы стать частью элитного подразделения СБУ "Альфа", необходимо заполнить анкету по соответствующей ссылке.

Узнать больше об отборе можно по номеру 4444 (звонки бесплатные).

Кроме того, другие вакансии в "Альфа" СБУ доступны на официальном сайте ЦСО.

Так, например, сейчас команда "Альфа" ищет также: