Работа не ради процесса: каких ІТ-специалистов ищет "Альфа" СБУ и что им предлагают

12:36 14.05.2026 Чт
3 мин
Гражданский профессиональный опыт может стать реальным "оружием" и менять ход спецопераций
aimg Ирина Костенко
"Альфа" СБУ ищет ІТ-специалистов (фото: alfa.ssu.gov.ua)

Украинских ІТ-специалистов приглашают присоединиться к элитному подразделению СБУ "Альфа". Причем об "идеальных кандидатах" - речь не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра специальных операций (ЦСО) "А" Службы безопасности Украины (более известного как "Альфа").

Каких ІТ-специалистов ищет "Альфа" СБУ

В "Альфа" СБУ сообщили, что продолжают набор ІТ-специалистов в свою команду.

Подчеркивается, что современная война давно ведется не только на земле, в воздухе или на море.

Сегодня она продолжается также и "в цифровом пространстве, сетях и аналитической работе" (где скорость обработки данных и технологическое преимущество напрямую влияют на результат спецопераций).

"Мы ищем не "идеальных кандидатов", - отметили в "Альфа" СБУ.

Уточняется, что ЦСО нужны люди, которые:

  • имеют гражданский профессиональный опыт в этой сфере;
  • хотят применять свои навыки там, где они действительно будут иметь значение для обороны страны.

К каким задачам должны быть готовы ІТ-специалисты

Среди задач, которые будут иметь ІТ-специалисты, в "Альфа" СБУ упомянули такие:

  • написание софта для аналитики, БпЛА технологий и внутренних систем;
  • поддержка систем управления и автоматизации процессов;
  • работа с большими массивами данных и геоинформационными системами;
  • обеспечение киберзащиты и цифровой безопасности подразделения.

Что предлагают украинцам в "Альфа" СБУ

ІТ-специалистам, которые захотят присоединиться к "Альфа" СБУ, предлагают:

  • службу по контракту или мобилизации;
  • качественную подготовку;
  • современные технологии и лучшее снаряжение;
  • поддержку командиров и побратимов с реальным боевым опытом.

"Здесь нет "офисной работы ради процесса". Каждый результат прямо влияет на эффективность всего спецподразделения", - констатировали в ЦСО.

Как присоединиться к "Альфа" СБУ

Для того, чтобы стать частью элитного подразделения СБУ "Альфа", необходимо заполнить анкету по соответствующей ссылке.

Узнать больше об отборе можно по номеру 4444 (звонки бесплатные).

Кроме того, другие вакансии в "Альфа" СБУ доступны на официальном сайте ЦСО.

Так, например, сейчас команда "Альфа" ищет также:

  • специалистов по противодействию разведывательно-ударным комплексам противника;
  • операторов разведывательно-ударного комплекса тактического уровня;
  • операторов разведывательно-ударного комплекса оперативно-тактического и оперативного уровня;
  • технических специалистов;
  • медицинских специалистов;
  • логистов;
  • водителей-механиков;
  • OSINT-специалистов;
  • операторов ГБК;
  • операторов наземных и надводных дронов и т.д.

