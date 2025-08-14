Работа для молодых украинцев: какие компенсации и гранты предлагает государство

Какую помощь предлагает государство молодым специалистам

По словам эксперта, молодежь - не просто "рабочие руки".

"Это - драйверы изменений", - подчеркнула Жовтяк.

Исходя из этого Государственная служба занятости, чьи центры работают во всех регионах Украины и даже онлайн:

предлагает активные программы занятости и компенсационных механизмов;

и компенсационных механизмов; помогает писать резюме и готовиться к собеседованиям;

помогает проходить тесты по профориентации.

"Мы помогаем строить карьерные маршруты, создавать возможности и открывать и развивать свой потенциал", - объяснила директор ГСЗ.

Чтобы поощрить бизнес брать на работу молодежь, государство компенсирует работодателю 50% минимальной зарплаты в течение полугода (такая компенсация предоставляется за трудоустройство молодежи, которая уже имеет страховой стаж или трудоустраивается на первое рабочее место).

Кроме того, зарегистрированным безработным можно пройти бесплатное переобучение.

Если молодой человек имеет льготы для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), по инвалидности или другие, является ветераном - существует программа ваучеров.

Так, государство компенсирует расходы на обучение (до 30 280 гривен) для получения профессии или повышения квалификации.

При этом человек сам выбирает и профессию, и образовательное учреждение (в целом здесь доступны 155 профессий).

Также украинцы 18-25 лет могут получить микрогрант от государства суммой до 150 тыс. гривен - на предпринимательство. При этом не нужно создавать рабочие места.

На общих условиях можно взять грант "Власна справа" - до 250 тыс. гривен с созданием двух рабочих мест.

Если же человек является ветераном, максимальная сумма гранта достигает 1 млн гривен.