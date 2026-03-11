ua en ru
Может заменить людей? В Минцифры объяснили, действительно ли ИИ отбирает работу специалистов

13:38 11.03.2026 Ср
5 мин
Человек может уставать, а алгоритм - нет
aimg Ирина Костенко aimg Катерина Гончарова
Может заменить людей? В Минцифры объяснили, действительно ли ИИ отбирает работу специалистов ИИ может менять подход к работе разных специалистов (фото иллюстративное: Getty Images)

Искусственный интеллект стал частью рабочих процессов многих украинцев. Поэтому людям приходится адаптироваться к новым реалиям.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель направления ИИ Министерства цифровой трансформации Украины Даниил Цьвок.

Читайте также: Искусственный интеллект становится "глупее"? Microsoft нашла слабость в ChatGPT и Gemini

Главное:

  • ИИ не заменяет, а дополняет: алгоритмы "перехватывают" рутинную проверку данных, но финальное решение и ответственность остаются за человеком.
  • Трансформация профессий: специалисты не теряют работу, а адаптируются к "сотрудничеству" с нейросетью.
  • Эффективность против усталости: ИИ способен анализировать гигантские массивы документов 24/7 без потери качества, что важно для страны в условиях кадрового голода.

Может ли ИИ заменить людей в определенных отраслях

Эксперт рассказал, что сегодня количество услуг в государстве постоянно растет.

"Давайте сформулируем иначе. ИИ не заменяет людей, он меняет подход к работе. Люди никуда не исчезнут - они просто адаптируются к новым реалиям, где процессы становятся более эффективными", - обьяснил Цьвок.

Он добавил также, что "говорить о массовых увольнениях - некорректно".

"Сегодня мировой стандарт использования ИИ предусматривает, что финальное решение - всегда за человеком", - сообщил специалист.

То есть "алгоритм не дает 100% уверенности (особенно там, где цена ошибки высока)".

"ИИ берет на себя огромный объем рутины и готовит предварительное решение. А человек проверяет - окей это или нет", - поделился представитель Минцифры.

Примером, по его мнению, может быть медицинская сфера.

"В медицине ИИ может проанализировать тысячи рентгеновских снимков, но диагноз ставит врач", - обьяснил Цьвок.

В то же время он признал один "интересный факт".

"Исследования показывают, что на больших массивах данных ИИ ошибается реже, чем даже супер профессиональный врач. Почему? Потому что человек может уставать, а алгоритм - нет", - рассказал специалист.

Это "правило", по его словам, "работает в любом кейсе".

"Будь то юридическая экспертиза или обработка запросов граждан. ИИ работает 24/7 с одинаковой точностью. Устраняя фактор человеческой усталости, но оставляя человеку роль главного контролера", - подчеркнул специалист.

Как ИИ уже сейчас упрощает процессы в государстве

"Насчет ИИ нужно говорить о том, что действительно дает эффект. Речь должна идти о реальном упрощении внутренних процессов в государстве и о том, чтобы делать услуги для граждан легче, быстрее и удобнее. То есть мы четко понимаем, где в государстве ИИ нужен, а где нет", - рассказал Цьвок.

Он напомнил, что госслужащих часто ассоциируют "с большим государственным бюрократическим аппаратом".

"Это все - о трудностях, об огромном количестве бумаг и документов", - добавил специалист.

В качестве примера он привел процедуру цифровой экспертизы нормативных актов в Минцифры, которая раньше выглядела так: "Юрист вручную вычитывал документ, например, на 80 страниц, проверяя каждый абзац на соответствие законам".

Поэтому такой процесс мог длиться неделями.

"Сейчас мы используем ИИ, который анализирует документ и дает свое заключение. Нам удалось сократить этот срок до 72 часов. Конечно, заключение просматривает человек, но алгоритм значительно ускорил саму процедуру", - поделился Цьвок.

Второй кейс, по его словам, это "гармонизация украинского законодательства с нормами ЕС".

"Это колоссальная работа! Обработка более 30 тысяч правовых актов - необходимый шаг, чтобы стать частью Евросоюза, который вручную занял бы десятки лет. Мы работаем над ИИ-инструментом, который мгновенно переводит и анализирует европейское законодательство", - сообщил эксперт.

Третий пример, который он привел, цель "автоматизировать 50% запросов в службу поддержки".

"Сегодня ИИ закрывает более 90% обращений. Алгоритм отвечает почти мгновенно - до 5 секунд, понимает живую речь и контекст. Человек подключается только в сложных специфических случаях, которые ИИ не может покрыть. За это время ИИ уже обработал более миллиона запросов от пользователей", - рассказал Цьвок.

Может заменить людей? В Минцифры объяснили, действительно ли ИИ отбирает работу специалистовИИ в "Дії" закрывает около 90% обращений пользователей (инфографика РБК-Украина)

Чем занимаются люди, чьи задачи "перехватывает" ИИ

Руководитель направления ИИ Министерства цифровой трансформации рассказал, что поскольку количество услуг в государстве растет и количество запросов от людей увеличивается, раньше пришлось бы "бесконечно масштабировать команду поддержки, нанимая сотни новых людей".

"ИИ помог нам выйти на уровень, где ни одно обращение не остается без внимания. И при этом не расширять штат", - поделился он.

Если же говорить о людях, то в ведомстве, по его словам, "пошли по пути того, что сейчас модно называть апскилингом и рескилингом".

"Ни одного человека не уволили. Наоборот, специалисты прошли трансформацию. Те, кто раньше просто отвечал на вопросы, теперь стали "учителями" (тьюторами) для нейросетей", - сообщил Цьвок.

Он напомнил, что "ИИ не может развиваться сам по себе", поэтому "ему постоянно нужны новые знания и контроль".

"Теперь бывшие операторы работают менеджерами по обучению алгоритмов. Часть команды мы перенаправили на другие направления внутри экосистемы Минцифры. Запрос на специалистов у нас огромный, поэтому мы просто помогли людям освоить новые роли", - рассказал чиновник.

В заключение он напомнил, что украинцы живут в условиях войны, "когда ресурсы ограничены, а основные средства идут на нужды фронта".

"ИИ стал для нас инструментом мощной помощи и эффективности. В условиях кадрового кризиса, о котором сейчас все говорят, заявлять о том, что алгоритмы кого-то заменят, - невозможно и совсем неуместно. Мы не заменяем людей, мы даем им возможность делать более важную работу, пока ИИ берет на себя рутину", - подытожил специалист.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина первой в мире запустила AI-агента для госуслуг.

Кроме того, мы объясняли, как может измениться рынок труда в эпоху искусственного интеллекта.

Читайте также об искусственном интеллекте на НМТ - "допустят" ли его к созданию тестов и проверке знаний украинцев.

