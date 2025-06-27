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С запасом хода до 400 км: ВСУ получили беспилотный автомобиль отечественного производства

Пятница 27 июня 2025 13:54
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С запасом хода до 400 км: ВСУ получили беспилотный автомобиль отечественного производства Фото: ВСУ получили беспилотный автомобиль отечественного производства (mod.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный наземный комплекс Protector с дальностью хода до 400 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Украины.

Сообщается, что тяжелый беспилотный наземный комплекс Protector разработан отечественным предприятием на основе реального боевого опыта украинских военных.

Задачи, которые может выполнять Protector:

  • перевозка боекомплекта или снаряжения,
  • эвакуация раненых,
  • использование в качестве платформы под роботизированный боевой модуль, мобильных систем РЭБ и РЭР и тому подобное.

Грузоподъемность этой дистанционно управляемой платформы составляет до 700 кг. Запас хода - до 400 км. Автомобиль оснащен мощным двигателем внутреннего сгорания, имеет высокую проходимость. Полный привод позволяет преодолевать значительные препятствия и броды, а колеса RunFlat - продолжать движение даже при повреждении.

"Фактически, это новая ветвь развития наземных роботизированных комплексов - полноразмерный беспилотный автомобиль. Это новые возможности для наших воинов, а именно - выполнение опасных задач без риска для личного состава", - отметил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

Новые дроны в ВСУ

Украинские военные в последнее время получили несколько новых дронов. Так, Минобороны недавно допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Световод" на оптоволокне.

Также ВСУ недавно начали массово использовать новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKAR, разработанный французской компанией KNDS France в сотрудничестве с DELAIR и EOS Technologie.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Известно, что новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.

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