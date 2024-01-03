Защищали Мариуполь и "Азовсталь". Украина вернула из плена 230 военных

В среду, 3 января, Украина вернула из российского плена 230 военных, защищавших Мариуполь и "Азовсталь".

При подготовке материала использовались данные из Telegram-канала уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинеца, Twitter главы ОП Андрея Ермака, ГУР, Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Instagram .

"Наши - дома. Из российского плена вернули более двухсот наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть защитников защищали Мариуполь и "Азовсталь", - подписал видео Зеленский.

В то же время в своем Telegram Лубинец сообщил, что из плена возвращены 230 военных.

"Сегодня, 3 января, радостная весть облетит всю Украину, ведь домой возвращаются защитники, длительно находившиеся во вражеском плену", - написал он.

Фото: Украина вернула из плена 230 военных (t.me/dmytro_lubinetzs)

Это уже 49-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России в Украину, и первый в 2024 году. В настоящее время Украине удалось вернуть домой 2828 защитников.

По данным ГУР, сегодняшний обмен является крупнейшим по количеству возвращенных домой украинцев.

Кого вернули?

Сегодня домой было возвращено 230 защитников.

Среди них представителей:

Вооруженных Сил Украины - 130 (среди них ТрО - 14, ВМС - 14),

Национальной гвардии - 55,

Государственной пограничной службы - 38,

Национальной полиции - 1,

шестеро гражданских, которые были незаконно лишены свободы.

Среди возвращенных были как те, кто имел официальный статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста - 182 человека, и те украинские военнослужащие, которые считались пропавшими без вести и имели статус "поиск лица" - 48.

Вернуть домой удалось 225 мужчин и 5 женщин. К рядовому и сержантскому составу относятся 213 человек, одиннадцать - офицеры.

Как сообщил один из участников переговорного процесса РБК-Украина, возвращено 66 украинских военных, которых захватили в плен в Мариуполе - 66 человек, из них 12 - это защитники "Азовстали". Защитники острова Змеиный - 7, ЧАЭС - 5.

Фото: Украина вернула из плена 230 военных t.me/Koord_shtab)

"После изнурительных месяцев плена вернулась, в частности, боевой медик из состава 36 ОБрМП. Находясь в неволе, она принципиально разговаривала на украинском языке. Россияне несколько раз имитировали ее вывоз на обмен, но в результате возвращали обратно к месту содержания", - сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Также своих родных увидят семеро защитников острова Змеиный, музыкант военного оркестра, военнослужащая ВСУ, которую россияне лишили свободы во время пребывания в декретном отпуске, нацгвардейцы, которые попали в плен, выполняя свои обязанности на ЧАЭС, гражданский преподаватель Восточноукраинского национального университета имени В. Даля, защитники Мариуполя.

Обмен пленными

Напомним, Украина и Россия уже несколько месяцев не проводят обмены пленными.

Еще в середине ноября представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявил, что Россия заморозила этот процесс.

При этом он отмечал, что переговоры по обмену пленными с Россией продолжаются.

В начале декабря президент Зеленский говорил, что процесс обмена пленными Украины с Россией усложнен из-за страны-агрессора. Однако украинская сторона работала над возвращением неплохого количества защитников. Вероятно, тогда речь шла о сегодняшнем обмене.

Последний такой обмен происходил 7 августа. В ходе него домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что сейчас обсуждается с Россией обмен пленными "всех на всех" и уже приближаются к положительному результату.

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