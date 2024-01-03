Защищали Мариуполь и "Азовсталь". Украина вернула из плена 230 военных
В среду, 3 января, Украина вернула из российского плена 230 военных, защищавших Мариуполь и "Азовсталь".
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Instagram.
При подготовке материала использовались данные из Telegram-канала уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинеца, Twitter главы ОП Андрея Ермака, ГУР, Координационный штаб по обращению с военнопленными.
"Наши - дома. Из российского плена вернули более двухсот наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть защитников защищали Мариуполь и "Азовсталь", - подписал видео Зеленский.
В то же время в своем Telegram Лубинец сообщил, что из плена возвращены 230 военных.
"Сегодня, 3 января, радостная весть облетит всю Украину, ведь домой возвращаются защитники, длительно находившиеся во вражеском плену", - написал он.
Это уже 49-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России в Украину, и первый в 2024 году. В настоящее время Украине удалось вернуть домой 2828 защитников.
Наші – вдома pic.twitter.com/2WswkiefTb— Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 3, 2024
По данным ГУР, сегодняшний обмен является крупнейшим по количеству возвращенных домой украинцев.
Кого вернули?
Сегодня домой было возвращено 230 защитников.
Среди них представителей:
- Вооруженных Сил Украины - 130 (среди них ТрО - 14, ВМС - 14),
- Национальной гвардии - 55,
- Государственной пограничной службы - 38,
- Национальной полиции - 1,
- шестеро гражданских, которые были незаконно лишены свободы.
Среди возвращенных были как те, кто имел официальный статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста - 182 человека, и те украинские военнослужащие, которые считались пропавшими без вести и имели статус "поиск лица" - 48.
Вернуть домой удалось 225 мужчин и 5 женщин. К рядовому и сержантскому составу относятся 213 человек, одиннадцать - офицеры.
Как сообщил один из участников переговорного процесса РБК-Украина, возвращено 66 украинских военных, которых захватили в плен в Мариуполе - 66 человек, из них 12 - это защитники "Азовстали". Защитники острова Змеиный - 7, ЧАЭС - 5.
"После изнурительных месяцев плена вернулась, в частности, боевой медик из состава 36 ОБрМП. Находясь в неволе, она принципиально разговаривала на украинском языке. Россияне несколько раз имитировали ее вывоз на обмен, но в результате возвращали обратно к месту содержания", - сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Также своих родных увидят семеро защитников острова Змеиный, музыкант военного оркестра, военнослужащая ВСУ, которую россияне лишили свободы во время пребывания в декретном отпуске, нацгвардейцы, которые попали в плен, выполняя свои обязанности на ЧАЭС, гражданский преподаватель Восточноукраинского национального университета имени В. Даля, защитники Мариуполя.
Обмен пленными
Напомним, Украина и Россия уже несколько месяцев не проводят обмены пленными.
Еще в середине ноября представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявил, что Россия заморозила этот процесс.
При этом он отмечал, что переговоры по обмену пленными с Россией продолжаются.
В начале декабря президент Зеленский говорил, что процесс обмена пленными Украины с Россией усложнен из-за страны-агрессора. Однако украинская сторона работала над возвращением неплохого количества защитников. Вероятно, тогда речь шла о сегодняшнем обмене.
Последний такой обмен происходил 7 августа. В ходе него домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.
Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что сейчас обсуждается с Россией обмен пленными "всех на всех" и уже приближаются к положительному результату.
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