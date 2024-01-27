В ближайшее время обмен военнопленными все же состоится, - Буданов

В ближайшее время обмен военнопленными между Украиной и Россией все же состоится. Сейчас украинская сторона делает все для этого.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Жизнь наших людей - военнослужащих или гражданских - не должна быть в опасности. И в тех ужасных условиях, в которых их там удерживают. Все что можно делать - мы сделаем. Я уверен, что в ближайшее время обмен все же состоится", - заявил он.

Глава ГУР добавил, что Украина со временем узнает, что произошло с эпизодом по авиакатастрофе Ил-76 и якобы военнопленных на борту.

Обмен пленными

Украина и Россия с начала полномасштабной войны провели ряд обменов военнопленными. С августа 2023 года Москва заморозила обмен пленными с Украиной.

Тем не менее, 3 января между Украиной и Россией прошел наибольший обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Украине удалось вернуть домой 230 защитников.

24 января Украина и Россия должны были провести 50-й обмен пленными, но он был сорван из-за падения самолета Ил-76 под Белгородом. Россияне заявили, что на борту самолета якобы находились десятки украинских пленных. Но Украина не подтверждает это.

По данным ГУР Минобороны, сорванный обмен должен быть одним из самых больших за время войны.

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