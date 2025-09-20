ua en ru
Резкое похолодание накроет Украину. Когда ждать изменения погоды

Суббота 20 сентября 2025 08:40
Резкое похолодание накроет Украину. Когда ждать изменения погоды Погода в Украине резко изменится (фото: Евгений Котенко Ukrinform Future Publishing via GettyImages-2156912719
Автор: Василина Копытко

Уже 25-26 сентября в Украину приблизится холодная воздушная масса арктического происхождения, которая резко изменит погоду по всей территории. А в следующие выходные в Карпатах возможен даже снег.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала синоптик и метеоролог Наталья Диденко.

Резкое похолодание с 25-26 сентября

По ее словам, солнечная погода с достаточно высокой температурой воздуха - до 24-28 градусов в Украине продержится до середины следующей недели.

"Уже 25-26 сентября к нам приблизится холодная воздушная масса арктического происхождения и также циклоны. А циклоны - это влажные образования с низким атмосферным давлением. Поэтому погода резко изменится", - объясняет синоптик.

По предварительному прогнозу, выходные 27-28 сентября будут холодными и влажными.

"Похолодание коснется всей Украины, однако осадки все же будут преимущественно в виде дождя, а другая фаза, снежная - возможна только местами в Карпатах. Словом, смена сезонов не за горами со всеми облаками, похолоданиями, дождями и даже возможным снегом", - добавляет Диденко.

Снег возможен только в Карпатах

Диденко отмечает, что информация о снеге - это предварительный прогноз, ведь точные данные синоптики могут давать через 2-3 суток, а в пределах 5-7 суток - говорить о тенденциях.

"Надо быть готовыми к резкому похолоданию на следующие выходные. Что касается снега в Карпатах, то не стоит драматизировать. Это высокогорье, и сочетание очень низкой температуры воздуха и влажности может провоцировать мокрый снег. О дальнейшем распространении я бы не говорила, потому что это прогноз очень ранний. Но есть высокая вероятность мокрого снега в Карпатах на следующие выходные", - говорит синоптик.

Также Диденко отметила, что сентябрьский снег в Карпатах не пролежит долго, поскольку это не характерно даже для снега в октябре или ноябре.

Читайте также о том, что в Украине в субботу, 20 сентября, ожидается переменная облачность, в некоторых областях небольшие дожди. Воздух местами прогреется до +27 градусов.

Напомним, что 24 августа 2025 года урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило первый снег. Тогда температура воздуха опустилась до +2 градусов.

