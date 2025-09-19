До +27, местами небольшой дождь: какой будет погода в Украине завтра

ua en ru
Пятница 19 сентября 2025 16:25
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 20 сентября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине в субботу, 20 сентября, ожидается переменная облачность, в некоторых областях небольшие дожди. Воздух местами прогреется до +27 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине прогнозируется переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных и Сумской областях небольшой дождь.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15°; днем 19-24°, на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области до 27°.
Погода в Киеве

В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 10-15°, днем 19-24°; в Киеве ночью 11-13°, днем 20-22°.

Погода в Украине до конца сентября

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, исходя из имеющихся на сегодня погодных тенденций, уже к концу сентября в Украине возможны существенные синоптические изменения. Речь идет о резком похолодании и даже кое-где - снег.

Согласно информации эксперта, сегодня, 19 сентября, "антициклон с юго-запада вытолкает дожди из Украины". Температура воздуха при этом "постепенно начнет подниматься".

В ближайшие выходные - 20-21 сентября - "повсеместно в Украине ожидается роскошная осенняя погода": сухо, солнечно и +24+28 градусов.

По словам синоптика, "такой метеорологический рахат-лукум продлится до середины следующей недели".

Эксперт отметила, что с 25-26 сентября теплая погода в Украине может измениться сменится резким похолоданием.

"И поэтому местами в западных областях Украины, скорее, ближе к Карпатам и околокарпатским регионам, дождь будет переходить в мокрый снег и снег", - пояснила Диденко.

По ее словам, похолодание коснется всей Украины. Однако осадки все же будут преимущественно в виде дождя. А другая фаза, снежная - лишь местами в западной части.

Следующие выходные - 27-28 сентября - будут, скорее всего, холодными и влажными.

