Різке похолодання накриє Україну. Коли чекати зміни погоди

Субота 20 вересня 2025 08:40
Різке похолодання накриє Україну. Коли чекати зміни погоди Погода в Україні різко зміниться (фото: Eugen Kotenko Ukrinform Future Publishing via GettyImages-2156912719
Автор: Василина Копитко

Вже 25-26 вересня до України наблизиться холодна повітряна маса арктичного походження, яка різко змінить погоду по всій території. А у наступні вихідні у Карпатах можливий навіть сніг.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла синоптик і метеоролог Наталія Діденко.

Різке похолодання із 25-26 вересня

За її словами, сонячна погода з достатньо високою температурою повітря - до 24-28 градусів в Україні протримається до середини наступного тижня.

"Вже 25-26 вересня до нас наблизиться холодна повітряна маса арктичного походження і також циклони. А циклони - це вологі утворення із низьким атмосферним тиском. Тому погода різко зміниться", - пояснює синоптик.

За попередніми прогнозом, вихідні 27-28 вересня будуть холодними та вологими.

"Похолодання торкнеться усієї України, проте опади все ж будуть переважно у вигляді дощу, а інша фаза, снігова - можлива лише місцями в Карпатах. Словом, зміна сезонів не за горами з усіма хмарами, похолоданнями, дощами і навіть можливим снігом", - додає Діденко.

Сніг можливий лише у Карпатах

Діденко наголошує, що інформація про сніг - це попередній прогноз, адже точні дані синоптики можуть давати за 2-3 доби, а у межах 5-7 діб - говорити про тенденції.

"Треба бути готовими до різкого похолодання на наступні вихідні. Що стосується снігу у Карпатах, то тут не варто драматизувати. Це високогір’я, і поєднання дуже низької температури повітря і вологості може провокувати мокрий сніг. Про подальше поширення я б не говорила, бо це прогноз дуже завчасний. Але є висока ймовірність мокрого снігу в Карпатах на наступні вихідні", - говорить синоптик.

Також Діденко зазначила, що вересневий сніг у Карпатах не пролежить довго, оскільки це не характерно навіть для снігу у жовтні чи листопаді.

Читайте також про те, що в Україні у суботу, 20 вересня, очікується мінлива хмарність, у деяких областях невеликі дощі. Повітря місцями прогріється до +27 градусів.

Нагадаємо, що 24 серпня 2025 року урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло перший сніг. Тоді температура повітря опустилась до +2 градусів.

