На Днепропетровщине отменили ряд поездов из-за ситуации с безопасностью

Сегодня в пятницу, 30 января, в Днепропетровской области временно отменен ряд поездов. Причина - ситуация с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныця: пригородные поезда".

В компании рассказали, что в эти сутки временно не будут курсировать следующие рейсы:

Отмена поездов и удары РФ

Напомним, что 7 ноября 2025 года в Днепропетровской области тоже временно отменили ряд рейсов. Причиной стало затрудненное движение поездов в результате российских обстрелов.

Кроме того, 26 сентября временные изменения претерпело железнодорожное сообщение в Одесской области. На фоне повреждений энергетики было отменено несколько пригородных маршрутов, и еще один поезд изменил направление движения.

Также мы писали, что несколько дней назад оккупанты ударили дронами по поезду в Харьковской области. В результате атаки возник пожар и были зафиксированы другие последствия.