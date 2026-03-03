ua en ru
Главная » Новости » Политика

Риск для Patriot и вступления в ЕС: как война в Иране уже сказывается на Украине

Вторник 03 марта 2026 21:29
UA EN RU
Риск для Patriot и вступления в ЕС: как война в Иране уже сказывается на Украине Фото: из-за войны в Иране поставки США ракет к Patriot могут сократиться (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Последствия операции США и Израиля против Ирана уже начали сказываться на войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Читайте также: "Мне не скучно": Трамп предупредил, что война с Ираном может затянуться надолго

Издание со ссылкой на европейских чиновников пишет, что в Европе существуют опасения по поводу того, что США потеряют интерес к войне в Украине. При этом ВСУ столкнутся с проблемами с поставками западного оружия.

Отмечается, что после удара иранского дрона по британской авиабазе на Кипре была отложена запланированная на эту неделю встреча по обсуждению вступления Украины в ЕС. При этом один из европейских дипломатов подчеркнул, что Украине будут пытаться как можно скорее передать документы по процессу вступления в блок.

Кредит на 90 млрд под вопросом

Кроме того, в конце 2023 года европейским дипломатам так и не удалось достичь согласия относительно использования замороженных активов РФ для восстановления Украины.

Также в прошлом месяце Венгрия заблокировала кредит на 90 млрд евро, без которого Киев уже в апреле может столкнуться с дефицитом бюджета.

Сокращение поставок ракет для Patriot

Если конфликт с участием США на Ближнем Востоке окажется затяжным, поставки Вашингтоном ракет для Patriot могут сократиться. Politico напомнило, что украинский президент Владимир Зеленский уже высказывал опасения по этому поводу.

Представитель одного из европейских правительств рассказал изданию, что затягивание войны может привести к тому, что США будут вынуждены пополнять собственные арсеналы в ущерб поставкам ракет в ЕС и Украину.

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, совместная операция США и Израиля против Ирана началась утром 28 февраля. Американские и израильские военные нанесли серии ударов по иранской территории.

В воскресенье, 1 марта, Дональд Трамп официально очертил временные рамки военной кампании против Ирана, заявив, что активная фаза боевых действий продлится не более четырех недель.

Отметим, верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи ликвидировали в течение первых 24 часов совместной американо-израильской операции Epic Fury, начатой в феврале 2026 года.

Евросоюз Соединенные Штаты Америки Украина Иран Война в Украине
