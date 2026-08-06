Риск не исчез. Он переехал

Главное: Внешняя удача: Улучшение показателей на 80% обеспечили выборы в Венгрии и деньги ЕС, а не внутренние реформы.

Улучшение показателей на 80% обеспечили выборы в Венгрии и деньги ЕС, а не внутренние реформы. Угроза изнутри: Главные риски сместились с фронта на всплеск дезинформации и критически низкое доверие к институтам.

Главные риски сместились с фронта на всплеск дезинформации и критически низкое доверие к институтам. Преждевременный старт выборов: Слухи об избирательной кампании раскалывают общество и фрагментируют даже властный лагерь.

Слухи об избирательной кампании раскалывают общество и фрагментируют даже властный лагерь. Критический триггер: Позитивную динамику могут быстро обнулить осенний энергетический кризис и напряжение вокруг мобилизации.

Позитивную динамику могут быстро обнулить осенний энергетический кризис и напряжение вокруг мобилизации. Предохранители для страны: Государству необходимы публичная карта выборов, защита прав военных и межпартийные табу на внутренний раскол.

Впервые за цикл наблюдений индекс риска страны снизился. В то же время индекс поляризации вырос и впервые вошел в зону высокого риска. Это не противоречие в данных – это диагноз.

Аналитический центр "Объединенная Украина" обнародовал результаты второй волны индексов UPRAF: квартального индекса риска страны (UCRI) за апрель–июнь 2026 года и полугодового индекса поляризации (UPRI). Начнем с двух чисел: 51,90 и 66,6.

Первое – индекс риска страны. Он снизился на 5,07 балла (с 56,97 в первом квартале), и это первое отчетливое снижение за весь цикл наблюдений. Второе – индекс поляризации; он вырос на 3,3 балла (с 63,3) и впервые пересек границу зоны "Высокий риск". Одна страна, один квартал, два индекса, показывающих в разные стороны. Мы публикуем их вместе именно потому, что по отдельности каждый вводит в заблуждение.

Нам снизили риск, а не мы его снизили

51,90 из ста – это зона "Повышенный риск". Страна из нее не вышла, она лишь переместилась в ее нижнюю часть: это оценка не "хорошо", а "менее плохо, чем было".

Теперь об источнике улучшения. Индекс состоит из пяти равноценных доменов по 20 баллов. Безопасность дала −0,25, управление – ноль, социально-экономический домен – −0,32, общественная стойкость – плюс 0,50 (единственный ухудшившийся домен), геополитика – −5,00. То есть из 5,07 балла улучшения 5,00 дал один домен из пяти.

А в том домене произошло следующее. 12 апреля Виктор Орбан проиграл выборы в Венгрии. Новое правительство сняло венгерское вето – и разблокировались три замороженных процесса: 22 апреля послы ЕС одобрили выплату займа на 90 млрд евро, 23 апреля Совет ЕС принял 20-й санкционный пакет, а Верховная Рада приняла ключевые законы программы МВФ, срыв которых был главным фактором высокой оценки первого квартала.

Скажем прямо: более четырех пятых квартального улучшения Украины сделали венгерские избиратели. Это не повод стыдиться – это повод не перепутать везение со стратегией.

Самый высокий риск – не на фронте

Важнее динамики сама структура индекса. Самый рискованный домен – общественная стойкость, 13,00 из 20. Далее – управление и институты (12,00), и только потом безопасность (11,68). Главные риски Украины лежат не на фронте и не в макроэкономике, а во внутриполитическом и общественном контурах: государство удерживает безопасность и деньги – и имеет наивысший риск там, где живут люди.

Самый острый индикатор всего индекса – не фронт и не бюджет, а дезинформация: 3,5 из 4, причем изменилось не количество вбросов, а их качество. Второй сигнал того же домена: готовность терпеть войну "столько, сколько необходимо" упала до 48% – впервые ниже критического порога.

Стекло достали из морозилки раньше, чем мы планировали

Теперь второй индекс. 66,6 из ста, впервые – "Высокий риск". Весь прирост дал один измеряемый параметр из четырех: партийно-электоральные расколы, с 16,4 до 19,7. Три остальных не изменились вообще. Кто-то скажет – хорошая новость. Нет: военно-поствоенный параметр стоит на 17,2 из 25 второй период подряд, а плато на высоком уровне – это не стабилизация, а хронизация.

Что произошло с партийным измерением? Вопрос выборов перешел из гипотетической плоскости в плоскость практической подготовки: Рада прорабатывает законопроект о поствоенных выборах, реестр избирателей восстановлен с 1 января, в медиа циркулируют сообщения о возможном объявлении кампании осенью.

Индекс фрагментации Рэя-Тейлора вырос с 0,873 до 0,899 – исторический максимум: в парламент проходят семь–девять политических сил, и ни одна не пересекает 17%.

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Главная новизна заключается в том, что фрагментируется уже и лагерь власти – вокруг действующей власти формируются как минимум четыре отдельных электоральных проекта. А индекс скрытой поляризации составляет 25,8 при пороге 25, второй период подряд.

Три года мы описывали явление, которое назвали парадоксом военной консолидации: война одновременно сплочает общество на уровне ценностей и накапливает скрытые расколы на уровне повседневного опыта. Это как стекло, которое поставили в морозилку: оно выглядит целым – вопрос лишь в том, что произойдет, когда на него нальют кипяток.

Мы предполагали, что демонтаж начнется после войны. Оказалось достаточно, чтобы на горизонте просто появились выборы. Времени на поствоенную подготовку у государства меньше, чем планировалось.

И еще один набор цифр. Доверие к ВСУ – 92%, к Верховной Раде – 18,5%, к судам – 22,5%. Доверие к Президенту – 61%, но 67% хотят после войны нового президента (против 23% три года назад), а 88% – перезагрузки центральной власти. Это не противоречие: украинцы доверяют лицам, а не институтам. Второго мандата сегодня нет ни у кого.

Пять баллов можно отдать за одну зиму

Мы выделили четыре сценария, способные свести улучшение на нет: осенне-зимний энергетический шок (+4–7 баллов, вероятность 50–60%); новый блокатор решений в ЕС или изменение позиции США; насилие на почве мобилизации; отрицательный ВВП за второй квартал. Они могут совпасть: шок вместе с ухудшением внешнего контура добавляет 8–10 баллов. Те самые пять баллов, которые мы выиграли, можно отдать за одну зиму.

И еще: мы вышли из-под венгерского вето, но точка внешней уязвимости не исчезла – она переехала из Будапешта в Вашингтон. Это худший вариант: венгерская проблема решалась выборами, американская – нет.

С поляризацией благоприятного сценария нет вообще. Объявляют выборы – фрагментация конвертируется в открытую конкуренцию. Откладывают – лагеря уже активированы, а запрос на перезагрузку власти будет искать другие формы выражения. Больше всего беспокоит последовательность следующих двенадцати месяцев:

Три сильнейших триггера сработают почти одновременно, и UPRI способен преодолеть отметку в 75 баллов в течение двух волн. Это не сценарий катастрофы – это просто расклад: каждый из трех пунктов является тем, чего мы хотим и ждем.

Что нужно сделать до старта кампании

Логика наших рекомендаций такова: если предвыборную активацию поляризации невозможно остановить – а ее невозможно остановить, – ее нужно сделать управляемой. То есть снять самые взрывоопасные темы с кампании до ее официального старта. Мы называем три.

Первое – публичная дорожная карта выборов вместо управляемых утечек: согласованный Офисом Президента, парламентом и ЦИК документ о условиях безопасности, последовательности шагов после отмены военного положения и механизмах голосования военных, ВПЛ и граждан за рубежом. Она не обязывает к конкретной дате – она снимает подозрение в манипуляции датой.

Второе – межпартийный протокол электоральной деэскалации: отказ от использования темы мобилизации и статуса участников боевых действий против оппонентов, от обнародования неверифицированных внутренних замеров, совместная позиция относительно российских информационных операций. Это не ограничение конкуренции, а предохранитель.

Третье – законодательная гарантия избирательных прав военных: выборы, в которых фронт фактически не голосует, станут мощнейшим усилителем раскола "фронт – тыл", а легитимность такого результата будут оспаривать обоснованно и с первого дня.

Контекст уже сформирован: 117 нападений на работников ТЦК за четыре месяца этого года – столько же, сколько за весь 2024-й; около 2 млн человек в розыске; около 70% набора – не добровольцы. При такой фактуре тема «кто воевал, а кто уклонялся» почти неизбежно станет оружием борьбы. И это худшее, что может с ней произойти.

Вопрос не в том, будет ли поляризация

В завершение – предостережение, так как соблазнительно прочитать этот отчет как призыв к единству любой ценой. Поляризация не является болезнью: в демократии конкуренция лагерей – норма, а общество совсем без расколов – это либо полный консенсус, либо несвобода.

Вопрос не в том, будет ли поляризация, а в том, по каким линиям она пройдет. Раскол вокруг налогов или земельной политики страна переживет легко. Раскол вокруг того, кто имеет право называться украинцем и кто честно выполнил свой долг перед государством, не переживает никто.

Поэтому речь идет не о снижении градуса дискуссии, а о переносе ее на темы, которые демократия способна переварить.

Следующая полная волна обоих индексов – октябрь 2026 года.