В Раде определились, будут ли выборы в Украине во время войны

17:20 23.03.2026 Пн
Парламенту еще надо определиться с голосованием военными и украинцами за рубежом
aimg Валерий Ульяненко
Фото: выборы в Украине (Виталий Носач РБК-Украина)

Проведение выборов в Украине во время полномасштабной войны невозможно. В то же время впереди немало работы по подготовке к первым национальным послевоенным выборам.

Об этом заявил первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Рады.

"Мы достигли консенсуса о невозможности проведения выборов во время военного положения", - подчеркнул он.

Корниенко отметил, что текущий период военного положения подходит к концу 4 мая, однако, отметил он, ситуация с безопасностью диктует необходимость его дальнейшего продолжения.

"С высокой долей вероятности я могу, к сожалению, прогнозировать, что мы его продолжим. Поэтому особое положение есть, выборов нет, но группа (по подготовке законодательства для первых послевоенных выборов) есть", - заявил он.

По словам Корниенко, впереди много работы по участию в выборах украинцев, которые находятся за рубежом. Он добавил, что надо также обеспечить полноценное голосование для украинских защитников и защитниц.

Заместитель председателя Рады сообщил, что отдельным направлением, которое требует проработки, являются выборы в Верховную Раду, а также вопрос финансирования послевоенных выборов.

Выборы в Украине во время войны

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что без прекращения огня провести выборы невозможно. Он призвал международных партнеров помочь с восстановлением и защитой инфраструктуры, необходимой для безопасного и легитимного голосования.

Слова президента подтвердил и председатель Центральная избирательная комиссия Украины Олег Диденко, отметив, что ключевыми условиями остаются безопасность и прекращение огня.

Тем временем в России сделали заявление о "тишине" для выборов в Украине. Там сообщили, что готовы обеспечить "режим тишины" в день возможного голосования.

Взрывы в Буче: какую сумму обещали исполнителю за теракт
