Зеленский предупредил о последствиях после нападений на военных ТЦК во Львове

Нападения на военнослужащих ТЦК во Львове очень плохая история, такое отношение к военным недопустимо.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

"Министерство внутренних дел будет разбираться с этим в рамках, безусловно, действующего законодательства. А Министерство обороны должно сделать все, что они обещали", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, правоохранители будут разбираться с ситуацией исключительно в правовом поле.

Глава государства подчеркнул, что подобное отношение к военнослужащим неприемлемо. Подробности инцидентов президенту уже доложил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Нападение на ТЦК во Львове

Напомним, правоохранители задержали 23-летнего мужчину, который участвовал в массовых беспорядках во Львове и избил сотрудника полиции. Злоумышленнику уже готовят сообщение о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины, за что ему теперь грозит до 8 лет лишения свободы.

Конфликт начался 8 июля на проспекте Червоной Калины, где представители Сыховского ТЦК совместно с правоохранителями проводили мероприятия по оповещению граждан. Агрессивная толпа из около 200 человек окружила служебный автомобиль военных, заблокировала его движение, после чего повредила и опрокинула транспортное средство.

Столкновения и противостояния продолжались и в ночь на 9 июля. Когда на место происшествия прибыли дополнительные силы полиции по урегулированию ситуации, часть людей оказала активное сопротивление, во время которого заместитель начальника районного управления полиции получил многочисленные травмы головы. Национальная полиция и СБУ расследуют дело по двум уголовным производствам.