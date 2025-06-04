"Риск эскалации": в США обеспокоены ударами дронов по аэродромам в РФ

Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью телеканалу Fox News.

Чиновник отметил, что когда во время войны "вы атакуете часть национальной системы выживания противника", в частности его ядерную триаду, то "это существенно повышает ваш уровень риска".

"Вы не знаете, что дальше будет делать другая сторона. Вы не уверены, и это то, что они (Украина. - ред.) на самом деле сделали.... Думаю, что это то, чего мы пытаемся избежать... Мы бы не хотели дойти до этой точки", - сказал Келлог.

Спецпредставитель Трампа добавил, что в атаках украинских дронов был важен не столько материальный ущерб от уничтожения бомбардировщиков, сколько нанесенный противнику психологический эффект.

"Эта операция стала серьезным ударом по имиджу (России. - ред.). Она показала, что Украина не собирается сдаваться. Украина, по сути, говорит: "Мы тоже можем играть в эту игру", - отметил Келлог.