Потери авиации РФ от ударов СБУ выросли: Генштаб подтвердил уничтожение 41 самолета

Российская Федерация потеряла 41 военный самолет во время проведения спецоперации "Паутина", которую организовала СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, после обработки дополнительной информации из различных источников и ее верификации, общие потери оккупантов составили 41 военный самолет.

Среди потерь стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов.



Заметим, что сегодня утром Генштаб в сводке о потерях россиян указал, что было уничтожено 12 самолетов.

Спецоперация СБУ

Напомним, в воскресенье, 1 июня, СБУ с помощью дронов ударила по российским аэродромам.

Председатель СБУ Василий Малюк рассказал, что в результате атаки был поражен 41 российский самолет. Среди них преимущественно были стратегические бомбардировщики.

"В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная пощечина по мощи и террористической сущности РФ", - подчеркнул Малюк.

Беспилотники поразили четыре военные базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Ранее в СБУ подсчитали, сколько потеряла Российская Федерация за один день украинской спецоперации.