Операция "Паутина" - это не про 7 млрд долларов убытков: блиц с главредом Defense Express

Уничтожение стратегических бомбардировщиков на аэродромах РФ - это не просто успех СБУ, а серьезный удар по ядерному потенциалу России. Впервые в истории дроны проникли вглубь РФ и уничтожили то, что казалось недосягаемым - ракетоносители Ту-95 и Ту-22, Ту-160.

О последствиях операции "Паутина" и действительно ли у Кремля теперь меньше возможностей бить по гражданской инфраструктуре Украины - в блиц-интервью РБК-Украина с главным редактором Defense Express Олегом Катковым.

Главное:

Почему потери для РФ от операции "Паутина" непоправимы?

Действительно ли у Кремля теперь меньше возможностей бить по Украине?

Стоит ли ждать "возмездия" от Кремля?

- Насколько операция "Паутина" ударила по россиянам, по их авиации?

Это поражение трети воздушной компоненты ядерной триады Российской Федерации. Это больше денег. Даже если брать исключительно материальный аспект, там 7 млрд убытков объективно занижены. Конечно, можно считать поврежденные, пораженные самолеты по амортизации, сушке, утряске, сколько может стоить Ту-95МС, которые там когда-то были произведены во времена еще Советского Союза. Но это неправильная калькуляция, на мой взгляд.

Правильнее считать цену восстановления потерь. Как с крейсером "Москва". Можно посчитать сколько стоил корабль, которому несколько десятков лет, насколько он старый, но правильнее считать сколько врагу будет восстановить такую потерю.

Учитывая то, что в РФ просто нет сейчас производства новых стратегических бомбардировщиков, они из советских заделов еще собирают Ту-160, с 2022 года смогли собрать только два и есть информация, что они используют просто заделы корпусов, которые созданы были во времена СССР, а по новому проекту ПАК ДА - (реактивный авиационный комплекс дальней авиации - ред.), то у них есть только утвержденный образ самолета и статический образец для наземных испытаний. Даже еще не прототип, он даже еще не собирается в первый полет.

То есть замены у них нет и, для понимания стратегический бомбардировщик, - это такой искусственный продукт, его разработка стоит просто бешеные деньги и выпускается их очень мало. Именно поэтому стоимость единицы просто выходит в космос.

Для понимания, американские B-2 Spirit, из-за того что их было произведено всего 21, то один самолет, если сложить затраты на разработку и плюс производство самого самолета - это одна машина за более чем 2 млрд долларов. Сколько он будет стоить в РФ мы не можем объективно посчитать. Они начали разрабатывать свой ПАК ДА с 2009 года, они еще его не доделали. Когда доделают, если вообще сделают, когда начнут заказывать самолеты, тогда можно посчитать. Но объективно, если считать цену восстановления расходов, там значительно больше 7 млрд.

- Не нарушила ли эта операция баланс ядерного сдерживания между РФ и США?

Нас это вообще не волнует. Мы же не ядерная страна. Это проблема США. Если США что-то не устраивает, это не наши проблемы. Объективно Украина не в парадигме ядерного сдерживания, потому что мы не являемся ядерной страной.

- Ту-95МС Т, Ту-160, Ту-22МЗ - все эти самолеты производятся в России?

Ту-160 из заделов советских времен. В Советском Союзе планировали построить больше Ту-160, но "совок" развалился. Но самолеты собираются постепенно и в очень медленном темпе, потому что речь идет о стратегических бомбардировщиках. В момент развала "совка" в Казани осталась определенная часть корпусов, которые не успели собрать. И они их начали собирать. Сколько там точно этого задела - неизвестно. Но он не значительный.

Ту-95, Ту-22М они не собирают. Ту-22М они также взяли задел с советских времен, там шесть бортов стояло недоукомплектованных, они работают над их комплектованием. Но много этих проектов было завязано на подсанкционную продукцию - западные микросхемы и прочее. При чем не те, которые с AliExpress, а те, которые настоящий милитари-класс. Поэтому есть объективный вопрос, реально ли они это сделают.

- Можно ли говорить, что теперь атаки дронами по аэродромам РФ станут более регулярными?

Это же была спецоперация, которая готовилась довольно долго и она была абсолютно непредсказуемой. О таком, что можно подъехать с FPV-дронами на фуре и дистанционно запустить, никто даже представить не мог. Поэтому эта операция вошла в историю и сейчас все профильные иностранные СМИ даже не пытаются найти какую-либо аналогию. Они прямо пишут, что это действительно операция, которая уникальна.

- Может ли такая операция, и если будут подобные, побудить россиян к тому, что войну все же надо завершать?

Хороший вопрос. У меня нет на него ответа. Я хочу в это верить, но я не могу это утверждать.

- Действительно ли такие удары могут повлиять на ракетные обстрелы РФ по Украине?

Конечно. Довольно мало самих ракетоносителей ракет Х-101. Очень спекулятивные оценки есть. В общем под вопросом, сколько у них вообще этих самолетов. Потому что есть разная категория. Есть бумажный показатель, он уже отличается. Одни источники - 40, другие - 60. Этот промежуток. Это бумажное количество. Просто сколько у них есть машин в принципе.

Но от общего бумажного количества необходимо отминусовать те, которые не в летном состоянии. Это так называемые "трупы". Машины, которые уже точно никуда не полетят. Они уже стали источником запасных частей, они уже расканибалены. Это процесс, когда ты раскомплектовываешь какую-то машину, это называется каннибализм. И часть из этих 40-60 уже расканибалена, она уже точно никуда не полетит.

Если берем Ту-95, которые остались, еще не все могут нести ракеты Х-101, не все Ту-95 могут это делать, некоторые остались немодернизированные и несут только Х-555, которые враг довольно ограниченно использует, потому что они уже не производятся. Х-101 не влезает в барабан, поэтому они могут установить их только на подкрыльевые пилоны.

Поэтому из общего количества минусуем борта не в летном состоянии и минусуем те, которые не могут нести Х-101. Я уверен, операция настолько качественно планировалась, что мы скорее всего поразили только те борта, которые в летном состоянии, и били по тем самолетам, которые используют для ракетных ударов, то есть несут Х-101. Если у врага уменьшилось количество носителей ракет Х-101, то - меньше ракет он может запустить.

Для понимания - сколько в не летном состоянии может быть бортов у врага. С Ту-160 информация более точная, потому что их очень мало выпущено, сейчас у РФ от 12 до 18 Ту-160, из них 5 находятся на казанском заводе на ремонте, обслуживании, модернизации. Еще стоят по авиабазам те, которые просто ждут своей очереди, потому что на завод уже не помещаются

- Готова ли Россия к "возмездию" или это больше на запугивания похоже?

Здесь надо отметить следующее. РФ атаковала ракетами Х-101 и самолетами, которые были уничтожены на этих авиабазах. Украину и гражданскую инфраструктуру. Эти ракеты убивали гражданское население. Они использовали эти ракеты для убийства мирного населения и целенаправленно это делали. Они делали это безнаказанно. Вот в чем была главная проблема.

Поэтому любой разговор о том, что что-то не так сделали, какой-то баланс нарушили, "ой, теперь русня что-то будет делать" - это лишь подыгрывание риторике Кремля. И если кто-то из анонимных источников в Вашингтоне начинает жаловаться, то, возможно, следует проверить, не является ли он фанатом Путина лично. То, что я лично вижу по профильным изданиям, то там нигде таких нарративов нет. Они больше в восторге, что это удалось.

Любые разговоры о том, что враг может отплатить и прочее, а что он до этого делал? Сегодня был удар по Сумах с РСЗО, я уверен в том, что они это рассматривают как "возмездие". Были ли до этого удары РСЗО по городам? С первых же дней. По Харькову били из "Смерча" в первый же день, если не ошибаюсь. Враг показал удар по Днепру с этим "Орешником", это была репетиция ядерного удара. Показал готовность просто уничтожить миллионный город.

- Получается так, что у РФ меньше инструментов: самолетов, ракет, но пока с "Шахедами" динамика остается неутешительная.

Смотрите, "Шахеды", они увеличивают их производство. Если задаться вопросом насколько и просуммировать количество выпущенных врагом по Украине, например, за апрель и за май. То там не будет кратного роста, там будет рост на проценты. Он постепенно увеличивает производство "Шахедов". Мы показали, что можем находить очень болезненные для врага асимметричные решения, которые находятся не на поверхности. Недавно была атака по Дубне, это север Московской области, был уничтожен новейший завод с дронами. Это из категории уникальной операции. Район максимально защищен.

Несмотря на все, "Шахед" несет до 90 кг взрывчатого вещества. Х-101 несет значительно большую боевую часть. И есть объекты, которые можно поразить только крылатой ракетой. Враг воюет с гражданским населением. Не стоит преуменьшать значение, мол "это же самолеты, но "Шахеды". Это какой-то безумный пессимизм.