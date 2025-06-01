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В российском Североморске прогремел взрыв: в городе находится база ядерных подлодок

Воскресенье 01 июня 2025 15:35
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В российском Североморске прогремел взрыв: в городе находится база ядерных подлодок Иллюстративное ото: в городе виден столб дыма (t.me/mchs_official)
Автор: Эдуард Ткач

В Североморске Мурманской области России прогремел сильный взрыв. Там расположены ядерные подводные лодки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"О сильном взрыве в Североморске Мурманской области сообщают телеграм-каналы ;В этом городе находится крупнейшая база российских ядерных подводных лодок. Информация уточняется", - пишет канал ASTRA.

Отметим, что это главная военно-морская база Северного флота России.

Обновлено 15:40

Глава Североморска Владимир Евменьков отрицает, что в городе по были взрывы. По его словам, данная информация не соответствует действительности.

"На данный момент ситуация стабильна. Никаких угроз не зафиксировано. Не подвергайтесь панике и доверяйте только проверенным источникам информации", - написал он в своих соцсетях.

Операция СБУ в России

Напомним, сегодня Служба безопасности Украины проводит операцию по поражению авиации в России. Ею лично руководил глава СБУ Василий Малюк. В результате проведенной операции поражено более 40 вражеских самолетов.

"Прямо сейчас Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ... Сейчас известно о поражении более 40 самолетов, среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3", - рассказали источники РБК-Украина.

Также источники сообщили, что дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города.

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