Главная » Бизнес » Энергетика

В рождественскую ночь РФ атаковала украинскую энергетику: есть обесточивание в 5 областях

Четверг 25 декабря 2025 10:45
В рождественскую ночь РФ атаковала украинскую энергетику: есть обесточивание в 5 областях Иллюстративное фото: в рождественскую ночь РФ атаковала украинскую энергетику (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В рождественскую ночь, 25 декабря, Россия продолжила атаки на объекты украинской энергетики. Вследствие этого есть обесточивание в ряде областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Как проинформировали в Минэнерго, обесточивание потребителей есть в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. В то же время в Одесской области отключения связаны с последствиями предыдущих обстрелов.

В Министерстве энергетики сообщили, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить поврежденное оборудование и вернуть электроснабжение всем потребителям. Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

"Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса применяются во всех регионах Украины", - говорится в сообщении.

Актуальные графики можно посмотреть на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Удары по энергетике и последствия

Напомним, сегодня 25 декабря в Одессе ввели вынужденные аварийные отключения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки поврежденного оборудования.

Накануне стало известно о попадании по важному энергообъекту в Чернигове. Вследствие этого без электроснабжения остались десятки тысяч потребителей.

Узнать актуальную информацию о графиках отключений электроэнергии сегодня, 25 декабря, можно в материале РБК-Украина.

