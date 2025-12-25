В рождественскую ночь РФ атаковала украинскую энергетику: есть обесточивание в 5 областях
В рождественскую ночь, 25 декабря, Россия продолжила атаки на объекты украинской энергетики. Вследствие этого есть обесточивание в ряде областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.
Как проинформировали в Минэнерго, обесточивание потребителей есть в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. В то же время в Одесской области отключения связаны с последствиями предыдущих обстрелов.
В Министерстве энергетики сообщили, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить поврежденное оборудование и вернуть электроснабжение всем потребителям. Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
"Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса применяются во всех регионах Украины", - говорится в сообщении.
Актуальные графики можно посмотреть на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Удары по энергетике и последствия
Напомним, сегодня 25 декабря в Одессе ввели вынужденные аварийные отключения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки поврежденного оборудования.
Накануне стало известно о попадании по важному энергообъекту в Чернигове. Вследствие этого без электроснабжения остались десятки тысяч потребителей.
